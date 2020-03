Servicetelefon der Wiener Kinder- und Jugendhilfe: Unterstützung für Familien, Kinder und Jugendliche

Wien (OTS) - Die Situation rund um Corona bringt auch für Familien viele Herausforderungen mit sich: Wer in schwierigen Situationen Hilfe und Unterstützung braucht, kann sich an das Servicetelefon der Wiener Kinder- und Jugendhilfe wenden: Es bietet unter 01/4000-8011 von (Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr) telefonische Beratung an. Es stehen BeraterInnen aus den Bereichen Sozialarbeit, Sozialpädagogik, Psychologie und Rechtsvertretung zur Verfügung.

„Das Servicetelefon ist der zentrale Wegweiser durch das Angebot der Wiener Kinder- und Jugendhilfe und bietet Beratung bei Fragen, Sorgen, Konflikten und Krisen in Familien“, so Jugendstadtrat Jürgen Czernohorszky. „AnruferInnen werden an die richtigen Stellen vermittelt und können auch auf Wunsch anonym bleiben.

Alle wichtigen Infos & Tipps für Eltern sind auf den Corona-Infoseiten der Stadt Wien abrufbar: www.wien.gv.at\coronavirus

Rückfragen & Kontakt:

Andrea Friemel

Öffentlichkeitsarbeit MA 11 – Wiener Kinder- und Jugendhilfe

+43 1 4000 90928

andrea.friemel @ wien.gv.at



Michaela Zlamal

Mediensprecherin StR Jürgen Czernohorszky

+43 1 4000 81446

michaela.zlamal @ wien.gv.at