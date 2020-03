GPA-djp bekräftigt Forderung nach Einschränkung der Öffnungszeiten

Steuerfreies 15. Gehalt umgehend im Kollektivvertrag verankern

Wien (OTS) - „Das inzwischen stark veränderte Konsumverhalten und die KundInnenfrequenz in den Supermärkten zeigt, dass es im Interesse der Beschäftigten im Handel zu einer weiteren Einschränkung der Öffnungszeiten kommen muss. Die Lebensmittelkette Hofer hat mit dem gestrigen Vorstoß der Öffnung bis 18 Uhr die Richtung vorgezeigt“, erklärt die Vorsitzende der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp), Barbara Teiber.

„Wir erneuern daher unsere ursprüngliche Forderung nach einer Beschränkung der Öffnungszeiten von 8:30 Uhr bis 18 Uhr im Lebensmittel- und Drogeriehandel. Die aktuelle Situation lässt das zu und würde die Lebens- und Arbeitsqualität der Beschäftigten, die in den vergangenen Wochen extreme Leistungen erbracht haben, erheblich verbessern. Die Betroffenen brauchen jetzt keine Durchhalteparolen sondern Verständnis dafür, dass es nicht nur um Arbeitsdruck, sondern sehr stark um psychische Belastungen und die Sorgen um die Gesundheit jedes Einzelnen und seiner Familienmitglieder geht “, so Teiber.

Die aktuellen Prämienzahlungen von einzelnen Arbeitgebern im Handel sieht die GPA-djp grundsätzlich positiv. „Es geht aber darum, diese Zahlungen nicht vom Goodwill einzelner Arbeitgeber abhängig zu machen, sondern eine verbindliche Regelung zu schaffen. Wir begrüßen, dass die Bunderegierung so rasch den Vorschlag der Sozialpartner nach einer Steuerfreistellung der Zahlungen im Sinne eines 15. Gehalts aufgenommen hat. Wir werden umgehend an unseren Sozialpartner herantreten, dies im Kollektivvertrag abzusichern“, so die KV-Verhandlerin der GPA-djp, Anita Palkovich.

Rückfragen & Kontakt:

GPA-djp Presse

Mag. Martin Panholzer

Tel.: 0676 / 817 111 511