A1 Service Center ist das größte Home Office Service-Team Österreichs

Wien (OTS) - Auch aus dem Home Office erhalten Kunden weiterhin Top-Service-Qualität: Mehr als 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des A1 Customer Service Center beantworten alle Kunden-Anfragen über die diversen Service Kanäle seit einer Woche von zuhause.

„Die Gesundheit des A1 Teams ist uns wichtig. Und da besonders herausfordernde Zeiten auch besondere Maßnahmen brauchen, arbeiten unsere A1 Teams, wo es möglich ist, von zuhause aus – so auch unser gesamtes Service Center Team. Damit haben wir das größte Home Office Service-Team Österreichs“, so A1 CEO Marcus Grausam.

Da viele Kunden gerade jetzt das persönliche Gespräch suchen, kann es momentan zu längeren Wartezeiten kommen. A1 empfiehlt für den persönlichen Kontakt daher auch den A1 Chat oder den A1 Live Shop zu nutzen. Die Wartezeit, um auf diesen Kanälen mit einem Service Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin zu sprechen, beträgt maximal 1 Minute. Außerdem setzt A1 auch auf umfassendes Online Sofort-Service, das den Kunden 24 Stunden/7 Tage die Woche zur Verfügung steht.

A1 CCO Consumer Natascha Kantauer-Gansch: „Wir sind natürlich auch jetzt für unsere Kunden da und unterstützen sie in diesen herausfordernden Zeiten. Momentan suchen die Menschen den persönlichen Kontakt. Das Anruf-Volumen ist um beinahe 40% gestiegen, bei den Chat Anfragen verzeichnen wir sogar 150% Steigerung. Die aktuellsten Informationen finden unsere Kunden daher ab sofort auch online auf einer eigenen Infoseite – https://www.a1.net/aktuelle-informationen. Außerdem ist unser A1 Chatbot KARA nun direkt über die A1.net Startseite erreichbar. Fragen können so rund um die Uhr und rasch beantwortet werden. Hier hat sich die Nutzung bereits am ersten Tag verdoppelt!“

Viele Kundinnen und Kunden nutzen das weitere umfangreiche A1 Self Service Angebot. Hier die Links zu den wichtigsten A1 Self Services:

Aktuelle Top Themen & Informationen: https://www.a1.net/aktuelle-informationen

A1 Störungsassistent https://www.a1.net/internet-stoerung-beheben

Mein A1 App: https://www.a1.net/mein-a1-app

Hilfe & Kontakt: https://www.a1.net/hilfe-kontakt/

Handy & Geräteinfo: https://www.a1.net/handyhilfe?pagina=%2F

A1 Shops: https://www.a1.net/shops-aktuell

