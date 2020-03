ANSCHOBER: 96 Prozent der Corona-Erkrankten in Österreich mit mildem Krankheitsverlauf in häuslicher Pflege

Weltweit weiterhin starke Zuwächse der Pandemie

Wien (OTS) - Weltweit - mit wenigen Ausnahmen in Asien - steigen die Zahlen der bestätigten Corona-Erkrankungen weiterhin stark an: Mittlerweile sind 423.000 Personen erkrankt - fast 19.000 Menschen sind bereits am Corona-Virus verstorben.

Kaum mehr Steigerungen sind in China zu verzeichnen, Europa wird hingegen immer stärker zum Epizentrum der Pandemie. Bereits 223.000 Personen sind erkrankt - das ist in den letzten 24 Stunden ein Plus von 13 Prozent. Besonders viele Todesfälle sind bisher in Italien (6.820), Spanien (2.991) und Frankreich (1.102) zu verzeichnen. Starke Zuwächse bei den Erkrankungszahlen hat in den vergangenen Tagen auch die Schweiz mit mittlerweile fast 10.000 Erkrankten zu verzeichnen.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober: „Auch in Österreich steigen die Zahlen weiter an. Die Zahl der Testungen ist auf 32.407 gestiegen, die Zahl der Erkrankungen auf 5.494. Sehr erfreulich ist, dass der allergrößte Teil der in Österreich am Corona-Virus Erkrankten einen sehr milden Krankheitsverlauf aufweist - knapp 96 Prozent der Betroffenen können zuhause gepflegt werden, lediglich 3,7 Prozent müssen in den Spitälern behandelt, 0,5 Prozent in Intensivstationen gepflegt werden.“

