ORF III am Mittwoch: „ORF III AKTUELL“ und Start der neuen, vierteiligen Reportage-Reihe „Österreich auf Abstand“

Außerdem: „Evangelischer Gottesdienst aus der Pfarrkirche Oberwart“, „MERYNS sprechzimmer Spezial“, Yury Revich in „Kultur Heute“

Wien (OTS) - Am Mittwoch, dem 25. März 2020, präsentiert ORF III Kultur und Information im Rahmen seiner Sonderprogrammierung anlässlich der Corona-Krise erstmals und ab sofort wöchentlich in „ORF III LIVE“ um 8.00 Uhr einen evangelischen Gottesdienst aus der Pfarrkirche Oberwart. Den Gottesdienst mit der Fernsehgemeinde feiern Pfarrerin Sieglinde Pfänder und Pfarrer Gerhard Harkam.

Um 18.45 Uhr befasst sich „MERYNS sprechzimmer Spezial“ mit den Fragen der Österreicherinnen und Österreicher zum Coronavirus. Das Thema diesmal lautet „Herdenimmunität – was bedeutet das bei COVID-19?“.

In „Kultur Heute Spezial“ musiziert Violinist Yury Revich um 19.00 Uhr für das TV-Publikum. Ani Gülgün-Mayr gibt einen Überblick über die Kulturmeldungen des Tages.

Nach „Österreich Heute“ (19.18 Uhr), den „Nachrichten in Einfacher Sprache“ (19.25 Uhr) und der „ZIB 1“ (19.30 Uhr) steht eine neue Episode des Seelsorge-Magazins „Miteinander – Füreinander“ (20.10 Uhr) auf dem Programm.

Im Hauptabend gibt Reiner Reitsamer in „ORF III AKTUELL“ (20.15 Uhr) einen Überblick über die aktuellen Ereignisse der Corona-Krise und bittet namhafte Expertinnen und Experten zum Interview.

Um 21.05 Uhr startet die neue, vierteilige Reportagereihe „Österreich auf Abstand“, produziert von KIWI TV. Österreich ist aufgrund des sich weiterverbreitenden Coronavirus im Ausnahmezustand. Aber was bedeutet das für die Menschen? Die Dokumentation begibt sich auf Spurensuche in einem Land, das in der Form bis vor wenigen Wochen nicht vorstellbar war. Was passiert mit dem Alltagsleben, wenn sich die Menschen in ihre eigenen vier Wände zurückziehen? Wie fühlt es sich an, Kinder oder Enkelkinder nicht mehr sehen zu können? Wie gehen Familien damit um, wenn plötzlich eines von zwei Einkommen fehlt? Was machen die Österreicherinnen und Österreicher, damit ihnen nicht die Decke auf den Kopf fällt? Um diese und viele weitere Fragen dreht sich die ORF-III-Neuproduktion und führt im ersten Teil nach Deutschkreutz, Horn, Raiding, Ritzing, Rust, St. Bernhard und Trofaiach.

