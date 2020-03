Heiligenstädter Hangbrücke: Baubeginn für Sanierung verzögert sich

Verzögerung der Bauarbeiten durch inakzeptable Angebote von Baufirmen im Zuge der Ausschreibung

Wien (OTS/RK) - Der Baubeginn der Gesamtinstandsetzung der Heiligenstädter Hangbrücke kann nicht wie geplant mit Ende April stattfinden. „Die Ergebnisse der Ausschreibung für die Bauleistungen waren von der Höhe der Angebote her nicht im erwarteten Rahmen und daher nicht zu akzeptieren“, so Hermann Papouschek, Leiter der Abteilung Brückenbau und Grundbau der Stadt Wien. „Deshalb haben wir uns für eine Neuausschreibung mit geänderten Rahmenbedingungen entschieden, um damit wirtschaftlich vertretbare Ergebnisse zu erzielen.“

Baubeginn frühestens im Sommer 2020

„Durch die erforderliche Neuausschreibung wird der Baubeginn frühestens im Sommer 2020 stattfinden“, so Papouschek. Die Vorbereitungs- und Sicherungsarbeiten, die bereits in den Semesterferien durchgeführt wurden, bleiben selbstverständlich aufrecht. Der geplante Bau einer Behelfsbrücke für den Radverkehr zwischen Hafenbegleitdamm und Kuchelauer Hafenstraße wird an die neuen Voraussetzungen zeitlich angepasst. Die Verzögerung der Instandsetzung wird zu keinen unmittelbaren Sicherheitsrisiken führen. Die Hangbrücke wird verdichtet geprüft, sodass allfällige Veränderungen zeitnah bewertet werden können.

Neuausschreibung und weitere Informationen

„Wir erwarten, dass wir durch die Neuausschreibung mit angepassten Rahmenbedingungen Angebote mit besseren Ergebnissen bekommen,“ so Abteilungsleiter Papouschek. „Es ist nicht zielführend, jedes Angebot zu akzeptieren, nur um den Terminplan einzuhalten. Denn letztlich geht es um die verantwortungsvolle und sparsame Verwendung von Steuergeld.“ Es ist damit zu rechnen, dass sich die Bauverzögerung deutlich auf den Zeitpunkt der Fertigstellung auswirken wird.

Um welche Summen die Angebote über den Erwartungen der Stadt Wien – Brückenbau und Grundbau lagen, kann mit Verweis auf die Vertraulichkeit der Ausschreibung bzw. auf das noch bevorstehende Vergabeverfahren nicht bekanntgegeben werden.

Weitere Informationen folgen nach der neuerlichen Ausschreibung und dem Abschluss der Angebotsprüfung.

