Wiener Handwerker: So finden Konsumenten seriöse Notfalldienste

Rohrbruch, Kurzschluss oder ausgesperrt: Die Wiener Installateure, Elektriker und Schlosser helfen auch während der Corona-Krise in Notlagen

Wien (OTS) - Zusammenhalten und für Notfälle gerüstet sein: Gebrechen und Defekte im Haushalt machen auch in der Corona-Krise nicht Halt und die Wiener Installateure, Elektriker und Schlosser helfen so schnell wie möglich. Das gilt auch in Notfällen während einer behördlichen Quarantäne, wobei hier vom Betrieb vorab Kontakt mit der zuständigen Gesundheitsbehörde herzustellen ist und der Handwerker eine entsprechende Schutzkleidung tragen muss. Voraussetzung dafür ist, dass die Anrufer die Handwerker auch auf ihre Situation aufmerksam machen.

Damit Probleme professionell gelöst werden, gilt es aber bei der Auswahl eines Notdienstes auf einiges zu achten. Vorsicht gilt bei den obersten Einträgen in Suchmaschinen, viele dieser Firmen haben keinen Gewerbeschein und auch keine gut ausgebildeten Mitarbeiter. Geht man auf eine Website, sollte man unbedingt nach dem Impressum suchen. Gibt es keines, besser einen anderen Handwerker auswählen.

„Wichtig ist, dass Konsumenten Notdienste nicht rein über Suchmaschinen recherchieren“, so Christian Bräuer, Innungsmeister der Elektro-, Gebäude-, Alarm-, und Kommunikationstechniker. Grundsätzlich wird von den Wiener Handwerkern empfohlen, bereits vorab Handwerker auszuwählen und deren Nummer für Notfälle im Handy einzuspeichern.

„Besonders günstige Angebote sind skeptisch zu betrachten. Eine Aufsperrung um fünf Euro oder neun Euro gibt es einfach nicht“, weiß Metalltechniker-Innungsmeister Georg Senft. Er empfiehlt die Konditionen immer vorab zu klären und auch eine Zahlung per Banküberweisung zu vereinbaren. „Renommierte Fachbetriebe verwenden keine Mehrwertnummer wie 0900er-Nummern“, erklärt Robert Breitschopf, Innungsmeister der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker. „Vorsicht auch bei Firmen, die im Ausland ihre Adresse haben“.

Empfehlungen der Wiener Handwerker

Bei den Installateuren gibt es über www.installateurfinder.at die Möglichkeit Betriebe auszuwählen, die Notfalldienste anbieten. Weiterführende Infos auch unter: https://www.dieinstallateure.at/aktuelles/so-vermeiden-sie-unliebsame-ueberraschungen-bei-installateur-notdiensten/show/

Die Wiener Schlosser empfehlen entweder auf www.meinaufsperrdienst.at nach einem Aufsperrdienst zu suchen, die Aufsperr-App herunterzuladen oder auf die 24-Stunden-Hotline 0590 900 55 99 anrufen. Die Aufsperrdienste sind auch unter www.keo.at zu finden.

Die Wiener Elektrotechnik-Innung hat Betriebe mit 24-Stunden-Service auf ihrer Website gesammelt: https://www.elektroinnung-wien.at/pdf-stoerungsdienst/Adressliste-Notdienste.pdf

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Wien - Presse und Newsroom

Anja Gaugl

E-Mail: anja.gaugl @ wkw.at

Tel: 0151450-1828