Platz 1 für Ingram Micro

Bester “Portfolio-Distributor” von EHZaustria ausgezeichnet

Durch die fortschreitende Digitalisierung gehen Vertriebsformate wie Broadline, Value Add, Speciality, Cloud und Services künftig nahtlos ineinander über. Als One-Stop-Shop setzen wir schon länger auf ein voll umfassendes Portfolio und Rundum-Service für unsere Reseller. Die Auszeichnung der EHZ-Leser zeigt uns, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind Adolf Markones, Executive Managing Director Ingram Micro Österreich

Wien (OTS) - Im Rahmen der Leserwahl des Fachmagazins EHZaustria „Distributor des Jahres 2019/20“ wurde der One-Stop-Shop von Branchengröße Ingram Micro auf Platz 1 in der Kategorie „Portfolio“ gewählt.



„Durch die fortschreitende Digitalisierung gehen Vertriebsformate wie Broadline, Value Add, Speciality, Cloud und Services künftig nahtlos ineinander über. Als One-Stop-Shop setzen wir schon länger auf ein voll umfassendes Portfolio und Rundum-Service für unsere Reseller. Die Auszeichnung der EHZ-Leser zeigt uns, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind“ , freut sich Adolf Markones, Executive Managing Director Ingram Micro Österreich, über die Auszeichnung.



Das führende österreichische Channel-Magazin der ITK-Branche ruft seine 6.000 Leser aus dem Fachhandel alljährlich zur Wahl des „Distributor des Jahres“ auf. Diese bewerten die Zusammenarbeit mit ihren Geschäftspartnern in den Kategorien Portfolio, Bestellvorgang, Logistik, Sales-Support, Technische Unterstützung und Projektbegleitung nach dem Schulnotensystem. Ingram Micro erhält in der Kategorie Portfolio die Bestnote. Die Fachhandelspartner schätzen das maßgeschneiderte und endkundenorientierte Portfolio des ITK-Marktführers. „Wir freuen uns sehr, diese Auszeichnung zu erhalten und sind uns auch bewusst, dass wir einen Informationsauftrag gegenüber den Lesern haben. Denn durch Medien wie der EHZaustria bleibt unsere Branche in Kontakt und up to date“, ist sich Adolf Markones der Verantwortung gegenüber den Lesern des Fachmagazins bewusst.



Für mehr Informationen zu Ingram Micro besuchen Sie at.ingrammicro.com





Rückfragen & Kontakt:

Putz & Stingl GmbH, Nina Witti B.A.

Externe Medienbetreuung Ingram Micro Österreich

Badstraße 14a, 2340 Mödling

Tel.: +43 2236-23424-34

E-Mail: witti @ putzstingl.at