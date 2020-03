NÖM produziert was Sie täglich brauchen

Baden (OTS) - Wir befinden uns gerade in einer besonderen Zeit und das gleiche gilt natürlich auch für unsere Konsumenten. Wir bei der NÖM stellen derzeit dank unserer engagierten Mitarbeiter in der Produktion täglich sicher, dass sämtliche Produkte in den benötigten Mengen bei unseren Handelspartnern ankommen.

Wir sichern damit auch die Grundversorgung in der Region Wien, Niederösterreich und Burgenland jederzeit und möchten unseren Bauern, Mitarbeitern in der Produktion und Logistik für ihren unermüdlichen Einsatz danken.

Dadurch schaffen wir es auch, die in den letzten Wochen deutlich stärkere Nachfrage nach regionalen Milchprodukten ohne Probleme bedienen zu können und möchten uns auf diesem Weg bei all unseren Mitarbeitern bedanken.

Alfred Berger & Josef Simon

Vorstand der NÖM AG

