Toto: Mit fünf Jackpots in die Pause

Mangels Spiele kein Programm – bis auf weiteres daher kein Toto

Wien (OTS) - Die Toto Runde 12B vom vergangenen Wochenende (die wie auch schon die beiden Runden zuvor durchwegs mit Ersatztipps gewertet werden musste) brachte erneut weder einen Dreizehner, noch einen Zwölfer, noch einen Gewinn sowohl im ersten als auch im zweiten Gewinnrang und damit blieb natürlich auch der Hattrick verschlossen.

Somit geht Toto mit insgesamt fünf Mehrfachjackpots vorerst mal in eine Pause und zu einem späteren Zeitpunkt dann in die nächste Runde. Da aufgrund der aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus so gut wie alle europäischen Fußballligen ihre Meisterschaften und Cup-Bewerbe pausieren, wird auch Toto bis auf weiteres nicht angeboten. Es können also keine Toto Tipps mehr abgegeben.

Die Österreichischen Lotterien werden Medien und Spielteilnehmer selbstverständlich informieren, sobald es wieder ein Spielprogramm gibt und Toto wieder angeboten wird.

Quoten der Toto Runde 12B

5fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 167.240,56 DJP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 10.682,19 18 Elfer zu je EUR 64,30 193 Zehner zu je EUR 12,00 148 5er Bonus zu je EUR 6,50

Der richtige Tipp: EX E2 E2 E1 E1 / E2 EX E2 E1 E2 E2 E2 E1 E2 E1 E2 E1 E1

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 26.056,56 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 2.025,12 Torwette 3. Rang: 18 zu je EUR 32,20 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 131.894,90

Torwette-Resultate: E1:1 E1:+ E1:2 E+:0 E+:0

