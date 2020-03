EANS-Adhoc: Österreichische Post AG / ÖSTERREICHISCHE POST: ÖKONOMISCHE AUSWIRKUNGEN DER CORONA-KRISE AKTUELL NICHT ABSCHÄTZBAR – KOSTENSPARMASSNAHMEN EINGELEITET

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Gewinnprognose

23.03.2020

Wien, 23. März 2020 -

Die Österreichische Post - als Teil der kritischen Infrastruktur des Landes -hält den Betrieb zum Wohle und zur Sicherheit Österreichs aufrecht

Mit Umsatzeinbußen wird - abhängig von der Dauer und den Folgewirkungen der aktuellen Einschränkungen - gerechnet

Kostenseitige Maßnahmen wurden eingeleitet, ebenso wie die Verschiebung nicht zeitkritischer Projekte

Ergebnisauswirkung für das Jahr 2020 aus heutiger Sicht nicht abschätzbar

Solide Bilanz mit hoher Eigenkapitalquote sowie hohen liquiden Mitteln stärkt Widerstandsfähigkeit

POSTDIENSTLEISTUNGEN BLEIBEN AUCH IN SCHWIERIGEM UMFELD AUFRECHT

Auch in dieser schwierigen Zeit gelingt es der Österreichischen Post, unter höchsten Anstrengungen den Auftrag der österreichischen Bundesregierung umzusetzen: die Serviceleistungen des Unternehmens und somit der Universaldienst werden - als Teil der kritischen Infrastruktur des Landes - aufrecht erhalten.

Postfilialen und auch die meisten Post Partner bleiben - wo behördlich genehmigt - für die Österreicherinnen und Österreicher geöffnet. Die Zustellerinnen und Zusteller besuchen weiterhin täglich vier Millionen Haushalte und Unternehmen, dies trotz schwieriger Umstände durch die Einschränkung des öffentlichen Lebens oder durch Grenzschließungen. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Logistikzentren sind weiterhin Tag und Nacht für die Sortierung von Briefen und Paketen im Einsatz.

MIT NEGATIVEN UMSATZEFFEKTEN IST ZU RECHNEN

In der Umsatzentwicklung der nächsten Monate und somit für das Gesamtjahr 2020 geht die Österreichische Post davon aus, dass es zu Rückgängen der Brief- und insbesondere Werbevolumen kommen wird. Abhängig von der Dauer der Geschäftsschließungen sind Werbesendungen außerhalb des Lebensmittelhandels stark betroffen. Auch der eingeschränkte internationale Warenverkehr kann sich negativ auswirken. Das Privatkunden- Paketaufkommen (B2C) in Österreich verzeichnet positive Impulse in der Nachfrage aber auch negative Impulse durch die mangelnde Verfügbarkeit von Produkten. Bei Businesspaketen (B2B) hingegen ist aktuell mit einer negativen Volumenentwicklung zu rechnen.

KOSTENSENKUNGSMASSNAHMEN EINGELEITET, ERGEBNISAUSWIRKUNG AKTUELL NICHT ABSCHÄTZBAR

Um negativen Umsatzeffekten entgegenzuwirken, wurden kostenseitig strikte Maßnahmen ergriffen. Diese betreffen den Personalaufwand - mit partieller Kurzarbeit und Urlaubsabbau - ebenso wie Sachkosten. Nicht zeitkritische Projekte werden aktuell zurückgestellt.

Die weitere Entwicklung der CORONA-Krise und die darauf abgestimmten behördlichen Maßnahmen werden einen direkten Einfluss auf die ökonomische Prognose haben. Die Höhe der negativen Ergebnisauswirkung für das Jahr 2020 ist aktuell jedoch nicht quantifizierbar. Mittelfristig stärkt die solide Bilanz der Österreichischen Post mit einer hohen Eigenkapitalquote und hohen liquiden Mitteln die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodelles in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Österreichische Post AG

Rochusplatz 1

A-1030 Wien

Telefon: +43 (0)57767-0

FAX:

Email: investor @ post.at

WWW: www.post.at

ISIN: AT0000APOST4

Indizes: ATX

Börsen: Wien

Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Post AG

Mag. Ingeborg Gratzer

Leitung Presse & Interne Kommunikation

Tel.: +43 57767-32010

ingeborg.gratzer@post.at

DI Harald Hagenauer

Leitung Investor Relations, Konzernrevision & Compliance

Tel.: +43 57767-30400

harald.hagenauer@post.at