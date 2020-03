ANSCHOBER: Zahl der Corona-Testungen wird massiv erhöht

2.061 Testungen in den vergangen 24 Stunden - Maßnahmen zeigen erste Erfolge

Wien (OTS) - Mit heute 08.00 Uhr gibt es bundesweit 3.611 bestätigte Coronavirus-Erkrankungen in Österreich. Dies bedeutet eine Zunahme von 19,3% (+585 Erkrankungsfälle) zum Vortag. In den vergangenen vier Tagen nahmen die Erkrankungsfälle in Österreich täglich im Durchschnitt um 18,35% zu.

Die Zahl der Testungen steigt in Österreich kontinuierlich an und wird in den kommenden Wochen massiv erhöht. Bislang wurden in Österreich bereits 23.429 Testungen durchgeführt (Stand heute 08:00 Uhr) – davon wurden in den vergangenen 24 Stunden 2.061 Testungen eingemeldet, wovon 28% ein positives Ergebnis hatten.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober: „Die Zahl der Testungen steigt an und wird in den kommenden zwei bis drei Wochen weiter drastisch erhöht. Mit der Ausweitung der Kapazitäten wird auch Spitalspersonal in Zukunft regelmäßig und verstärkt getestet. Für die Testungen sind die Kriterien eindeutig: Klare Symptome und Bezug zu einer Risikoregion oder enger Kontakt zu einem bestätigten Fall. Darüber hinaus kann ein Mediziner unabhängig vom Vorliegen eines Verdachtsfalles – jederzeit nach eigener medizinischer Entscheidung – einen Corona-Test anordnen. Das letzte Wort hat der Arzt.“

„Die Entwicklung der Zahl der Corona-Erkrankungen muss weiter sinken, die Zuwächse sind noch immer viel zu hoch. Wir müssen die Zuwächse durch eine konsequente Umsetzung der Maßnahmen auf den einstelligen Bereich an Tageszuwächsen drücken. Alle müssen die gesetzten Maßnahmen mit aller Konsequenz mittragen, um die Kurve weiter abzuflachen. Nur so werden wir diese Krise gemeinsam bewältigen und die Zuwachsraten drastisch senken“, appelliert Anschober an die Österreicherinnen und Österreicher.

(Grafiken: Sozialministerium)

