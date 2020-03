ZOOM on social distancing - Die Home.Foto.Challenge startet

Es gibt etwas zu tun. Österreichs größte Foto-Community stellt täglich neue Themen online, die es zu fotografieren gilt. Die besten Umsetzungen werden online präsentiert.

Wien (OTS) - In Tagen wie diesen, in denen sich viele Sorgen um ihre Gesundheit oder die Gesundheit anderer machen, ist es wichtig, seinen Teil dazu beizutragen, dass diese Krise bald vorüber geht. Bleiben wir also zu Hause! Um den aktuellen Freizeit-Überschuss sinnvoll zu nutzen, startet die größte österreichische Foto-Community - fotografie.at – die Home.Foto.Challenge. Ab Dienstag, 24.03.2020 wird jeden Tag um 0.00 Uhr ein neues Thema vorgeben. Die besten Bilder zu jedem Thema werden auf einer eigenen Seite präsentiert.



Die Community möchten mit dieser Home.Foto.Challenge nicht nur all jene ansprechen, die in ihren vier Wänden nach Beschäftigung suchen, sondern ganz besonderes das junge Publikum, das nun weder in die Schule gehen, noch Freunde sehen und auch nicht den üblichen Freizeitaktivitäten nachgehen kann. Um allen die Zeit ein wenig zu verkürzen, sollen sie sich mit der Umsetzung von fotografischen Themen beschäftigen, die nicht einfach nur „schnell geknipst“ werden können. Im besten Fall muss das Sujet selbst gebaut werden oder zumindest bedarf es gewisser Vorbereitungsarbeiten, um zu einem guten Ergebnis zu kommen.



Die Spielregeln

Die Teilnahme ist kostenlos und es kann jeder von jung bis alt mitmachen, egal ob mit der High-End Kamera oder mit dem Hady. Die einzige Voraussetzung: die Bilder müssen daheim oder im eigenen Garten entstehen – Bilder, die an öffentlichen Plätzen wie Parks, Straßen oder ähnliches aufgenommen wurden, werden aus der Bewertung genommen.

Alle Informationen und die Teilnahme unter https://fotografie.at

