150 Erntehelfer stehen für Tirol bereit

Immoservice24 mobilisiert Tourismusmitarbeiter für die heimische Landwirtschaft

Tirol (OTS) - Nach der Ankündigung der Firma Immoservice24 GmbH vergangene Woche, in Tirol für die heimische Landwirtschaft nicht mehr tätige Mitarbeiter aus der Tourismus und Hoteleriebranche als Erntehelfer zu beschäftigen, wurde diese Zahl heute auf 150 Mitarbeiter/innen erhöht. Des Weiteren wurden die Konditionen für die heimischen Landwirtschaftsbetriebe verbessert und bereits umfangreiche organisatorische Maßnahmen getroffen. Die Kunden erhalten das tatsächlich täglich benötigte Personal und müssen auch nur dieses bezahlen. Kein Ausfall durch Krankheit oder sonstige Gründe. „Der Vorteil liegt im gewaltigen Netzwerk, welches wir in 10 Jahren Hotelerievertrieb aufbauen konnten und welches es uns ermöglicht hat, innerhalb von wenigen Tagen fast 150 Erntehelfer zu mobilisieren – davon dutzende die bereits in den vergangenen Jahren im Bereich der Landwirtschaft tätig waren“ so Geschäftsführer Steffens. „Organisiert ist das Ganze in einem „Mehrschichtsystem“, welches gewährleistet, dass die eingesetzten Teams - trotz „Branchenfremdheit“ - nicht überlastet werden und die Motivation erhalten bleibt. Dies ist der große Unterschied zu der vom AMS geplanten Vermittlung Vollzeitangestellter in die Landwirtschaft. Die Erfahrung zeigt hier, dass die Absprungrate einfach gewaltig hoch ist. Sollte es nötig sein, können wir die Teams in jedes Gebiet Tirols ordern. Unser gesamtes Knowhow welches wir uns in 10 Jahren Arbeitskräfteüberlassung im Tourismus zu Eigen machen konnten, projizieren wir nun 1:1 auf den Bereich der Landwirtschaft. Die Mitarbeiter erhalten einen Lohn nach Kollektivvertrag zzgl. allen Sonderzahlungen sowie eine wöchentliche Auszahlung der Löhne. In diesen Krisenzeiten ist ein kurzfristiger Cashflow notwendig - auch wenn wir damit in Vorleistung treten müssen.“

Die Teams stehen ab sofort bereit. Weitere Infos für die Landwirtschaftsbetriebe unter www.immoservice24.at

Rückfragen & Kontakt:

info @ immoservice24.at