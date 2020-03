Team Kärnten/Köfer fordert umgehende Schließung des AKW Krško in Slowenien

Klagenfurt (OTS) - Aus der Sicht von Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer führt an einer Stilllegung des Atomkraftwerks Krško in Slowenien kein Weg vorbei: „Gerade das Erdbeben in der Nähe der kroatischen Hauptstadt Zagreb hat uns gezeigt, wie berechtigt die Sorge vor einer Atomkatastrophe vor unserer Kärntner Haustüre ist. Es kann und darf aktuell nur mehr eine Devise geben und diese lautet das Kraftwerk zu schließen.“ Krško stelle aus der Sicht Köfers ein reales Bedrohungsszenario für Kärnten dar. „Atomenergie ist ein energiepolitisches Auslaufmodell mit erheblichen Risiken. Slowenien soll seine Möglichkeiten im Bereich der erneuerbaren Energien nutzen und sich von der Technologie von vorgestern verabschieden.“



Köfer appelliert an sämtliche politischen Entscheidungsträger in Slowenien, nicht eine Atomkatastrophe heraufzubeschwören und einen Supergau zu verhindern, indem der Kraftwerks-Wahnsinn ein für alle Mal beendet wird: „Die Kärntner Bevölkerung ist in großer Sorge und lebt aufgrund von Krško in einer permanenten Phase der Unsicherheit.“ Slowenien müsse alles daran setzen, einen energiepolitischen Turnaround zu schaffen: „Kärnten kann sich hier mit seinem Know-how aktiv einbringen und den Atomausstiegs-Prozess beschleunigen und unterstützen.“

