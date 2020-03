Nepp dankt den 53 Mitarbeitern der Wien Energie für selbstloses Engagement

Schwere Zeiten machen auch heldenhaftes Verhalten sichtbar

Wien (OTS) - „Für dieses selbstlose Engagement können wir alle diesen Mitarbeitern der Wien-Energie nur aufrichtig danken!“, zollt der gf. Wiener FPÖ-Landesparteiobmann, Vizebürgermeister Dominik Nepp, den Männern und Frauen höchsten Respekt. In diesen schwierigen Zeiten die Entscheidung zu treffen, sich abseits der Familie für längere Zeit voll und ganz in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen, erfordere Mut, Selbstlosigkeit und Opferbereitschaft. „Das ist nicht selbstverständlich“, erinnert Nepp. Der Einsatz dieser Mitarbeiter diene dem Wohl der gesamten Wiener Bevölkerung. „Dafür danke ich euch!“, so Nepp.



Nicht vergessen dürfe man an dieser Stelle die tausenden Männer und Frauen, die ebenfalls ihren Dienst zur Aufrechterhaltung der Versorgung leisten. „Was die Handelsangestellten, das Gesundheitspersonal, die Pfleger, die Öffi-Bediensteten, die Exekutive, die Reinigungskräfte und all die anderen Berufsgruppen leisten, die trotz Sorge um die eigene und die Gesundheit ihrer Angehörigen auf sich nehmen, um die Verfügbarkeit von Gütern, Versorgung, Mobilität und Sicherheit zu gewährleisten, ist großartig. Ohne euren Einsatz könnte Wien nicht funktionieren!“, dankt Nepp.

„Schwere Zeiten machen auch heldenhaftes Verhalten sichtbar. Ob es Alleinerziehende mit Kindern in einer kleinen Wohnung, die Angestellte im Supermarkt oder eben die Mitarbeiter der Wien-Energie sind, die sich bereit erklären, wochenlang von der Familie getrennt zu sein - ihr seid die Helden in diesen schweren Wochen. Halter durch, bleibt gesund. Wir danken euch!“, so Nepp abschließend

