Sigmund Freud PrivatUniversität startet telefonische Krisenhilfe

Kostenloses Angebot zur Bewältigung von krisenbedingten Stress- und Angstzuständen

Wien (OTS) - Angesprochen werden sollen sowohl Menschen, die unter den psychischen Folgen des "Social Distancing" leiden, als auch Schlüsselpersonal, das dieser Tage an seine physischen und emotionalen Kapazitätsgrenzen stößt.



Die Krisenhilfe ist als Ergänzung und Entlastung der vorhandenen psychologischen Akuthilfe-Nummern konzipiert und wird ab 21. März, 12:00 verfügbar sein. Bei einer zentralen Service-Nummer kann ein Rückruf einer psychotherapeutischen oder klinisch-psychologischen Fachkraft vereinbart werden. Die Expertinnen und Experten übernehmen diese Aufgabe allesamt ehrenamtlich.



Dazu MMag. Lisa Winter, stv. Leiterin der Psychotherapeutischen Ambulanz der SFU: "Wir waren beeindruckt von der Dimension der Hilfsbereitschaft. Schon wenige Stunden, nachdem wir den Aufruf an unsere PsychotherapeutInnen und Klinischen PsychologInnen gerichtet haben, waren über 100 positive Rückmeldungen da. Dafür möchte ich im Namen der SFU ein großes Dankeschön aussprechen!"



Die Krisenhilfe wird vorläufig Montag - Sonntag von 10:00 - 16:00 zur Verfügung stehen, Rückrufe erfolgen je nach Einlangen der Anfrage spätestens am nächsten Tag.

Mag. Maximilian Pritz, Leiter der Abteilung Hochschulkommunikation der SFU, meint dazu: "Wir werden jetzt in einer ersten Phase evaluieren, wie der Service angenommen wird und wo wir eventuell noch nachjustieren müssen, was Reaktionszeiten und Erreichbarkeit betrifft. Es ist jedenfalls erfreulich, dass wir auf diesem Weg schnell und unbürokratisch etwas zur Entlastung der psychosozialen Angebote beitragen können."



Krisenhilfe der Psychotherapeutischen Ambulanz der Sigmund Freud PrivatUniversität:

+43 660 1625160







