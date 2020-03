Schüssel: Verlieren mit Manfred Scheich großen Diplomaten und Europäer

Wien (OTS) - „Mit Manfred Scheich verlieren wir einen großen Diplomaten und Europäer“, zeigte sich heute, Freitag, der ehemalige Bundeskanzler Dr. Wolfgang Schüssel von dessen Ableben betroffen. „Ich habe Manfred Scheich als glühenden Europäer kennengelernt, der sich leidenschaftlich in den Beitrittsverhandlungen für eine Aufnahme Österreichs eingesetzt hat“, so Schüssel über den Chefverhandler in den EG-Beitrittsverhandlungen. „In meiner Zeit als Wirtschafts- bzw. später als Außenminister leitete er zudem die Ständige Vertretung Österreichs bei der Europäischen Union. Dort hat er maßgeblich die Aufgabe der Informationsvermittlung zwischen Österreich und der Europäischen Union und die Mitwirkung im Sinne Österreichs an der europäischen Politik geprägt – auch während des sehr arbeitsintensiven österreichischen EU-Ratsvorsitzes im zweiten Halbjahr 1998.“

„Manfred Scheich hatte durch seine zahlreichen Tätigkeiten im Ausland wie beispielsweise als Leiter der Österreichischen Vertretung bei der EG in Brüssel, als Botschafter in Algier, als Botschaftsrat bei der EG in Brüssel und in Bern– um nur einige seiner Stationen zu nennen – ein unheimliches Wissen sowie eine große Kompetenz und Erfahrung – gepaart mit einem außergewöhnlichen diplomatischen Geschick. Dieses umfangreiche Wissen gab er auch gerne im Rahmen seines Lehrauftrags für Europapolitik an der Universität Innsbruck weiter.“

Er war zudem seit 1954 treues Mitglied der katholischen Studentenverbindung K.Ö.H.V. Franco-Bavaria Wien im Österreichischen Cartellverband.

„Manfred Scheich war für jeden, der ihn kannte, mit seiner pro-europäischen interessierten Art eine große Bereicherung. Er wird uns noch lange in guter Erinnerung bleiben. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen, denen wir viel Kraft wünschen“, schloss Schüssel.

