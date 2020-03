Kostenfreie Onlineberatung für Paare

Wien (OTS) - Viele Paare und Familien sind derzeit belastet von Sorgen und den Einschränkungen im Alltag.

Die Imago Paarambulanz bietet für die Dauer der Ausgangsbeschränkungen professionelle Kurzinterventionen für Paare kostenfrei an.

Paare können eine Onlinesitzung (60 Minuten) und eine Folgesitzung (90 Minuten) gratis in Anspruch nehmen. Anmeldungen erbitten wir unter www.imagopaarambulanz.at/krisenbegleitung-fuer-paare.

Die Imago Paarambulanz wird von der Imago Gesellschaft Österreich geführt und entstand in Kooperation mit dem Brehms Imago Ausbildungszentrum. Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Lebens- und Sozialberaterinnen und -berater in Ausbildung oder mit abgeschlossener Ausbildung arbeiten engmaschig zusammen. Die Paarambulanz wird geleitet von Mag. Evelin Brehm, Psychotherapeutin und Imago Paartherapeutin und Imago-Ausbildnerin (www.brehmsimago.eu) und Mag. Susanne Pointner, Psychologin, Psychotherapeutin (Existenzanalyse) und Präsidentin der Imago Gesellschaft Österreich (www.susannne-pointner.at) Wir bieten Paaren unabhängig von ihrem Einkommen qualitativ hochwertige Paarberatung an – auch oder gerade in der derzeitigen Krisensituation.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an das Office der Paarambulanz: paarambulanz@imagoaustria.at oder an Evelin Brehm 0699 19420494 sowie Susanne Pointner 0664 1833984.





