Kein Ernteausfall trotz Corona

Tausende fehlende Erntehelfer durch Grenzschließung

Die Firma Immoservice24 GmbH beschäftigt seit dem Jahr 2010 jährlich über 600 Mitarbeiter in 21 Skigebieten Österreichs mit Zimmermädchen und Reinigungskräften. Das Unternehmen ist mit diesem einzigartigen Netzwerk Marktführer in der flächendeckenden Arbeitskräfteüberlassung von Tourismuspersonal. Durch die der Coronakrise entsprungenen Schließung sämtlicher Tourismusbetriebe in Österreich, hat sich die Geschäftsleitung zusammen mit dem Betriebsrat zu einer kurzfristig neuen Dienstleistungssparte entschlossen. Durch die Schließung aller EU-Außengrenzen fehlen der Tiroler Wirtschaft unmittelbar hunderte, wenn nicht sogar tausende von Erntehelfern. Immoservice24 wird daher ab sofort die Dienstleistung der Erntehelfer mit in ihr Portfolio aufnehmen und diese vorerst im Bezirk Innsbruck und Innsbruck Land anbieten. Die ersten 50 Mitarbeiter stehen bereits kurzfristig zur Verfügung. Weitere Gebiete werden folgen. Die Kunden erhalten im Zuge einer Arbeitskräfteüberlassung täglich abrufbares Personal und bezahlen lediglich die tatsächlich geleisteten Arbeitsleistungen. Kein Personalausfall durch Krankheit oder sonstigen Hinderungsgründen.

