willhaben stellt ab sofort kostenlose Job-Anzeigen zur Verfügung

Wien (OTS) - willhaben möchte auch in herausfordernden Zeiten all seine Möglichkeiten im Sinne von ganz Österreich bereitstellen. In diesem Zuge ist es im Job-Bereich von willhaben ab sofort möglich, kostenlose Anzeigen zu schalten. Ziel der Job-Plattform ist insbesondere die Unterstützung für Betriebe und Organisationen, die in diesen Tagen eine ganz besondere Leistung erbringen und dazu auch ein starkes Mitarbeiter-Wachstum zu bewältigen haben.

„Egal ob im Handel, rund um Betreuung oder andere Dienstleistungen, jetzt ist proaktive Mithilfe gefragt. Da wollen wir willhaben-Know-how, die bekannt unkomplizierte Nutzungsmöglichkeit und die große Reichweite unserer Plattform einbringen und einen Beitrag leisten“, erklärt willhaben-Geschäftsführerin Sylvia Dellantonio die Hintergründe der Initiative.

> Zur kostenlosen Job-Schaltung auf willhaben





Rückfragen & Kontakt:

willhaben

Andreas Pucher

PR Manager

0699 1303 1518

andreas.pucher @ willhaben.at



Thomas Reiter

Reiter PR

0676 66 88 611

thomas.reiter @ reiterpr.com