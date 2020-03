Virtueller Escape Room, um Social Distancing zu unterstützen

Innovative Event-Formatentwickler bieten digitales Live-Erlebnis als Unterstützung beim Zuhause-Bleiben kostenfrei an.

Wien (OTS) - Da in der aktuellen Situation an Events gar nicht zu denken ist, haben sich Martina Hundstorfer und Florian Neumann, Geschäftsführer der Formatentwicklungs- und Eventstrategie-Agentur FIRMA für den ABLAUF von DINGEN, kurz FAD, etwas überlegt, um Menschen ein gemeinsames Erlebnis in Zeiten von Corona und Quarantäne zu ermöglichen.

„Wir haben uns gefragt, was wir leisten können, um die Menschen in dieser schwierigen Situation zu unterstützen“, so Martina Hundstorfer. „Da unser Zugang ist, dass Events erst dann zu spannende Erlebnissen werden, wenn im Kopf des Publikums eine Story entsteht, wollen wir genau das jetzt kostenlos anbieten - digital und virtuell.“ Dazu hat FAD jetzt „eSCAPE your Place“ als digitalen Spielraum und virtuellen Escape Room eingerichtet.

Florian Neumann dazu: „Wir haben in den letzten Jahren digitale Kommunikation und soziale Medien als Mittel des Storytellings in Live-Formate integriert und Formate entwickelt, die dem Publikum eine aktive Rolle anbieten.“ So ist auch die Idee zu „eSCAPE your Place“ entstanden: jeder steigt für sich in eine Geschichte ein und muss mit einer digitalen Community zusammenarbeiten, um „raus“ zu kommen. Durch rätseln, recherchieren und gemeinsam Aufgaben meistern kommt die Gruppe der Story Stück für Stück auf die Spur. Elemente können sich in allen gängigen sozialen Netzwerken, analogen Medien sowie im alltäglichen Leben oder bei öffentlichen Institutionen finden. Jeden Tag gibt es mindestens einen Hinweis, um dem Geheimnis auf die Spur zu kommen.

„Wir wollen Menschen die virtuelle Begegnung und das gemeinsame Erlebnis ermöglichen, um das notwendige Social Distancing mittels mentalem rauskommen zu erleichtern“, so die beiden Geschäftsführer. Ab Sonntag, 22.03.20, 15:00 geht‘s los. Alle Infos zu Story und Anmeldung auf www.escapeyourplace.com. Die Teilnahme ist kostenlos.

