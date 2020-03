Die Westermann Gruppe in Österreich (E. DORNER | Jugend & Volk) unterstützt Lehrerinnen und Lehrer

Der österreichische Bildungsmedienverlag stellt kostenlosen Zugang zu digitalem Lernmaterial zur Verfügung

Wien (OTS) - In diesen turbulenten Zeiten muss Gemeinsamkeit groß geschrieben werden. Die Westermann Gruppe in Österreich (E. DORNER | Jugend & Volk) stellt daher seit letzter Woche viele digitale Angebote für die Dauer des Schulausfalls kostenlos zur Verfügung und ermöglicht so das Lernen von Zuhause. Die Materialien sind gesammelt unter www.westermanngruppe.at/landing/school-at-home zu finden. Zudem sind alle E-Books auf digi4school.at unentgeltlich und ohne Codeeingabe aufrufbar.

“ Es wichtig, in diesen herausfordernden Zeiten zusammenzuhalten. Mit School@Home hoffen wir, einen wesentlichen Beitrag für Österreich und seine Bildung zu leisten. “, sagt Mag. Iris Blatterer, die Geschäftsführerin der Westermann Gruppe in Österreich.

Die Westermann Gruppe in Österreich auf einen Blick

Unsere Bildungsmedien gestalten die Zukunft des Lernens – Unter dem Dach der Westermann Gruppe arbeiten die beiden Verlage E. DORNER und Jugend & Volk mit Begeisterung und Können für den Lernerfolg.

