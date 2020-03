ORF-Radios: Europäische Radiosender spielen „You‘ll Never Walk Alone“ am 20. März um 8.45 Uhr

Wien (OTS) - Auf Initiative des niederländischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks haben zahlreiche europäische Radiosender beschlossen, am morgigen Freitag (20.3.) um 8.45 Uhr das Lied „You‘ll Never Walk Alone“ von Gerry and the Pacemakers zu spielen. Die ORF-Radios Ö1, Ö3, FM4 und die neun ORF-Regionalradios nehmen an dieser Aktion teil.

Ziel ist es, so der initiierende Radiomoderator Sander Hoogendoorn, Einigkeit in Zeiten der Krise zu zeigen: „Dinge wie diese Krise gehen einfach über die Grenzen der Radiokanäle hinaus. Deshalb dachte ich: Warum spielen nicht alle Radiosendungen am Morgen das gleiche Lied zur gleichen Zeit? ‚You‘ll Never Walk Alone‘ wäre unsere Wahl, denn es könnte zu denen sprechen, die im Moment eine unglaubliche Arbeit im Gesundheitswesen leisten, die krank sind oder die ihr Haus für eine Weile nicht verlassen können.“ Zahlreiche europäische Radiosender spielen daher morgen um 8.45 Uhr „You'll Never Walk Alone“ – von Ö1, Ö3, FM4 und den neun ORF-Regionalradios in Österreich über Stationen in den Niederlanden, Finnland, Rumänien oder Deutschland bis zu Radios in Spanien, Zypern und zahlreichen weiteren Ländern.

