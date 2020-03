Unsere Antwort auf Corona: Launch der Future-Law Legal Tech Digitalinitiative Österreich

Wien (OTS) - Bundesweite Initiative

Future-Law hilft Kanzleien und Rechtsanwält*innen beim Umstieg auf Heimarbeit und bietet Gratisversionen verschiedener Legal Tech Anbieter

Die Corona Krise zwingt viele, spontan auf mobile (Heim-)Arbeit umzusteigen. In Kanzleien und Rechtsabteilungen fehlen jedoch oft die dazu notwendigen Tools. Besondere Auflagen, denen zB die Ausübung des Rechtsanwaltsberufes unterliegt, erschweren die Herausforderung zusätzlich. Future-Law unterstützt ab sofort bei der Umstellung auf mobiles Arbeiten und bietet, in Kooperation mit Legal Tech Start-ups, unterschiedliche digitale Dienste kostenlos an. Lesen Sie mehr über die Future-Law Digitalinitiative und erleichtern Sie sich den Arbeitsalltag!

Datum: 19.03.2020, 14:00 Uhr

Ort: Virtuell

Wien, Österreich

Url: https://digitaleinitiative.future-law.at/

