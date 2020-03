RFS-Heim: Partys in Studentenheimen sind egoistisch und unverantwortlich!

Studenten sollen Vorbild für die Gesellschaft sein!

Wien (OTS) - Wie nun bekannt wurde, feierten am Wochenende trotz oder gerade wegen der Schließung der Hochschulen sowohl in Innsbruck im Studentenheim „Rössl an der Au“ als auch in Linz im ÖVP-nahen Julius-Raab-Studentenheim ausgiebig weiter. RFS Bundesobmann Lukas Heim zeigt sich ob solcher Meldungen entsetzt: „Gerade die junge Generation trägt oft das Virus unbemerkt in sich und verteilt es so in der gesamten Gesellschaft. Dass sich einige Studenten hier so unsolidarisch und egoistisch verhalten, zeigt, dass sich einige ihrer Verantwortung der Gesellschaft gegenüber schlichtweg nicht bewusst sind. Gerade wir Studenten, die zum Großteil mit Steuergeld unterstützt werden, sollten jetzt eine Vorbildrolle einnehmen und der Gesellschaft etwas zurückgeben!“

Gleichzeitig klagen Professoren, dass das Online-Lehrangebot oft nur spärlich angenommen wird oder die technischen Möglichkeiten sehr begrenzt sind. „Das Bild des egoistischen Partystudenten, der das Studium nicht wirklich ernst nimmt, wird hier leider von einem Teil der Studentenschaft vorgelebt. Dies gilt jedoch nicht für die gesamte Studentenschaft.“ betont Heim.

„Dass die Hochschulen derzeit an die Grenzen ihrer technischen Möglichkeiten kommen, zeigt, dass hier in Zukunft Aufholbedarf besteht. Das Streaming der Lehrveranstaltungen und die Minimierung der Anwesenheitspflicht sollte jedoch auch in Zukunft weiter forciert werden!“ so Heim abschließend.

