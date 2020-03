FITNESS UNION startet kostenloses Online-Sportprogramm!

Österreich (OTS) - Die FITNESS UNION Wien als gemeinnütziger Sportverein sieht sich auch weiterhin in der gesellschaftlichen Verantwortung, Menschen zu bewegen. Daher wurde am Dienstag, 17.03.2020, ein kostenloses Online-Sportprogramm gestartet. Verschiedene Übungseinheiten wie zum Beispiel Power Circle, Gesundheitsgymnastik, Yoga, ... aber auch Einheiten für Kinder stehen zum Abruf bereit. Täglich wird das Programm erweitert und aktualisiert! „Wir wollen die Menschen damit in Bewegung halten und sie bei ihrer Gesundheit unterstützen“, so Präsident Markus Dittrich.



Gerade jetzt, wo viele Menschen zu Hause sind, darf auf die Bewegung nicht vergessen werden. Dadurch wird das Immunsytem gestärkt, auch das allgemeine Wohlbefinden wird gesteigert. Die FITNESS UNION macht das was sie am besten kann: Menschen bewegen! Je mehr Personen das Angebot nutzen, desto mehr bewegen sich. Gemeinsam schaffen wir das. Das kostenlose Sportprogramm kann Online, auf Facebook und über Instagram abgerufen werden.



Online Sportprogramm: https://www.fitnessunion.at/Online-Training

Facebook Kanal: https://www.facebook.com/fitnessunion/

Instagram Kanal: https://www.ots.at/redirect/instagram



