KOSMO.AT berichtet während Coronakrise zweisprachig – Deutsch und Bosnisch/Kroatisch/Serbisch!

Eine Kombination aus Falschmeldungen und Sprachdefiziten ist vor allem für MigrantInnengruppen in Österreich angesichts der Coronakrise verheerend.

Wien (OTS) - Bereits der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig betonte die Wichtigkeit von Mehrsprachigkeit in Krisenzeiten im Interview für die Zeit im Bild. Wie wichtig Informationen in der Muttersprache sind, beweist auch die Tatsache, dass sich zu jeder Tages- und Nachtzeit unzählige Menschen auf unserem News-Portal auf Bosnisch/Kroatisch/Serbisch (B/K/S) informieren. Aus diesem Grund hat sich www.kosmo.at dazu entschieden, alle Informationen vonseiten der österreichischen Bundes- sowie Landesregierungen, staatlicher und internationaler Gesundheitsorganisationen und anderen wichtigen Einrichtungen auch auf B/K/S zu veröffentlichen.

„Mit diesem redationellen Angebot leisten wir unseren Beitrag, allen Menschen in Österreich einen gleichberechtigten und barrierefreien Zugang zu wichtigen Informationen während der Coronakrise zu ermöglichen. KOSMO hat seine Wichtigkeit und Relevanz in der Zielgruppe nie auf die leichte Schulter genommen und schon gar nicht in Zeiten wie diesen“, unterstrich Co-Herausgeber und Chefredakteur Dragomir Janjić.

Neben zweisprachigen tagesaktuellen Neuigkeiten auf www.kosmo.at wird in den kommenden Tagen auch der Bereich des E-Papers über Social Media aber auch über WhatsApp verstärkt beworben. „KOSMO gehört zu den wichtigen Nachrichtenquellen Österreichs, allen voran für Menschen mit Wurzeln im ehemaligen Jugoslawien, die nun auch in der Muttersprache Zugang zu überprüften Informationen haben. Es ist von Anfang an unsere Mission, für die Menschen dieser Community auf allen Ebenen da zu sein. Wir verstehen uns nicht nur als Medium, sondern als Brücke zwischen der BKS-Community und der Mehrheitsgesellschaft. Unsere Prognose gehen davon aus, dass wir Ende dieses Monats mehr als 900.000 Unique Clients zählen werden, was das Bedürfnis nach Informationen in der Muttersprache eindeutig widerspiegelt“, fügte Herausgeber Dejan Sudar hinzu.

Alle Nachrichten in bosnischer/kroatischer/serbischer Sprache können ganz einfach unter folgendem Link abgerufen werden: www.kosmo.at/Kategorie/bks. Ferner werden alle Beiträge auf Deutsch mit einem speziellen Button versehen, der per Klick zur Version in der Muttersprache weiterleitet.

Über KOSMO

2014 wurde das urbane News-Portal www.kosmo.at ins Leben gerufen, das sich vorwiegend auf eine junggebliebene Leserschaft fokussiert und seit ungefähr zwei Jahren nicht mehr aufzuhalten ist. Die Zugriffszahlen steigen rasant und erreichten im Januar 2020 ihren bisherigen Höhepunkt - 795.745 Unique Clients. (laut ÖWA)

Sowohl die Print-Ausgabe (120.000 Exemplare pro Monat) als auch das Online-Portal befasst sich seit jeher mit Schwerpunkten wie Integration, Innen- und Außenpolitik, Wirtschaft, Bildung, Kultur, Lifestyle und Sport. Themen wie diese werden in Form von Interviews, Reportagen und Nachrichten umgesetzt. Dadurch gelang es KOSMO sich als urbanes News-Portal für die neue Generation zu etablieren – und das inzwischen seit bereits zehn Jahren und über 100 Ausgaben!

Rückfragen & Kontakt:

Dragomir Janjić, Co-Herausgeber und Chefredakteur

Tel.: 01 235 05 72 - 11

dragomir.janjic @ kosmo.at