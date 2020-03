reformstark Martin: GESUND – WANN, WENN NICHT JETZT!

reformstark Martin hält alle 49 Filialen normal geöffnet. Österreichs größter Reform-Fachhändler sichert damit die Versorgung mit hochwertigen, gesunden Produkten.

Innsbruck (OTS) - Exklusive Produkte und Fachberatung zum gesundheitlichen Vorteil haben bei reformstark Martin Priorität. Das Sortiment von natürlichen Lebensmitteln, sinnvoller Nahrungsergänzung und Pflegeprodukten beinhaltet auch ganzheitliche Angebote für Allergien, Unverträglichkeiten und weitere gesundheitliche Herausforderungen.

Produkte des täglichen Bedarfs müssen weiterhin verfügbar bleiben. Daher haben die reformstark Martin Filialen geöffnet und die Fachkräfte stehen mit Rat und Tat zur Seite. Die Belieferung und das Angebot an hochwertigen Produkten sind sichergestellt.

Nur wer sich gesund hält, ist für Herausforderungen gerüstet. Gesunderhaltung ist heute nicht nur eine Frage von Distanz und Desinfektion, sondern auch des Immunsystems und dessen Stärkung. Nur vollwertige Nahrung unterstützt den Körper bei seinen Aufgaben: Zur Bekämpfung von Viren benötigt der Organismus Energie und wertvolle Nährstoffe.

Zum Unternehmen

1905 wird die erste Ludwig Tachezy Drogerie in Innsbruck gegründet. Unter der Leitung von dessen Enkelin Barbara Sponring öffnet 1996 das erste Reformwarengeschäft in der Altstadt. 2004 übernimmt Sohn Mag. Alexander Martin die Geschäftsführung. Derzeit beschäftigt die Reform Martin GmbH 300 MitarbeiterInnen in 49 Filialen österreichweit.

Rückfragen & Kontakt:

Rainer Bachbauer

Marketing & Media Services GmbH

T +43 (0)512 22700-13

E rainer @ schloss-marketing.at

schlossmarketing.at



Reform Martin GmbH

Museumstraße 22

6020 Innsbruck

T +43 (0)512 580 100 0

reformstark.at