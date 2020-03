Neue ORF-Aktion „Wir bewegen Österreich“ sucht sportliche Home-Videos

Ausstrahlung u. a. in ORF 1 und ORF SPORT +

Wien (OTS) - Das Coronavirus zwingt die Bevölkerung von den Sportstätten in die Wohnungen und Häuser. Wie man dennoch sportlich fit bleibt, möchte der ORF unter dem Motto „Wir bewegen Österreich“ zeigen.

Dazu werden Home-Videos gesucht, in denen Menschen jeden Alters vorzeigen, wie man sich auch in den eigenen vier Wänden kreativ sportlich betätigen kann. Videos im Querformat einfach auf video.ORF.at hochladen – und schon kann es sein, dass sich das eigene Home-Video ab Montag, dem 23. März 2020, in den Medien des ORF wiederfindet.

