Kirchenzeitungen ab sofort mit gratis ePaper

Auf meinekirchenzeitung.at stehen "die besten Seiten über Glaube und Kirche in der Region" jetzt auch als ePaper zur Verfügung.

Salzburg (OTS) - Die Kirchenzeitungen in Österreich ziehen ihre Digitalprojekte vor: Ab sofort stehen "die besten Seiten über Glaube und Kirche in der Region" auch als ePaper zur Verfügung. Und das zunächst kostenlos bis Ostern.

"Die Kirchenzeitungen sind Woche für Woche für über 400.000 Leserinnen und Leser Nahrung für Geist und Seele“, sagt Heinz Finster, Generalsekretär der Österreichischen Kirchenpresse-Konferenz. Ganz besonders wollen sie das in Zeiten großer Herausforderungen sein, wie jetzt bei der Corona-Pandemie." Deshalb starten die Kirchenzeitungen ihre ab Ostern geplanten Projekte bereits in dieser Woche: sowohl auf ihrer Homepage meinekirchenzeitung.at als auch auf der ePaper-App "Meine Kirchenzeitung" sind die diözesanen Wochenzeitungen nun vollständig auch in digitaler Form erhältlich.

Das gemeinsame Online-Portal wird von "Kooperation Kirchenzeitungen“ zur Verfügung gestellt und bildet mit seiner Startseite das Dach für insgesamt neun regionale Kirchenzeitungen.

"Über die neu entwickelte App Meine Kirchenzeitung können Sie Ihre Kirchenzeitung digital lesen. Installieren Sie die App auf Ihrem Smartphone oder Tablet kostenlos“, erklärt Heinz Finster. "Mit einem einfachen Klick auf einzelne Artikel können Sie zwischen der Zeitungsansicht und einem Lesemodus hin und her wechseln.“

Mit dem zusätzlichen Vertrieb als ePaper bieten die diözesanen Kirchenzeitungen den Abonnentinnen und Abonnenten nun die Sicherheit, ihre Kirchenzeitung auch dann lesen zu können wenn Schwierigkeiten bei der Hauszustellung auftreten sollten.

Inhaltlich verweist Finster auf die Themenvielfalt der Kirchenzeitungen. Mit der Corona-Pandemie hat die Fastenserie "durchkreuzt" unerwartete Aktualität erfahren. Ihr Autor, der Benediktinermönch Martin Werlen, meinte dazu auf Twitter: "Wie dankbar bin ich, dass ich in dieser Zeit durchkreuzter Lebensplanungen über die Kirchenzeitung vielen Menschen Impulse geben kann."

