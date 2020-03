Offener Brief des Syndikat Foto Film an die Bundesregierung

Wien (OTS) - Außergewöhnliche Ereignisse erfordern außergewöhnliche Maßnahmen! In diesem Sinn ist der Bundesregierung für den unaufgeregt-professionellen Umgang und die getroffenen/zu treffenden Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Virus-Pandemie absolute Anerkennung auszusprechen.



Ebenso verständlich sind die in diesem Kontext erlassenen Beschränkungen und Verbote, vor allem das Zusammentreffen von Personen betreffend.

Demgemäß hat der Bundespressedienst die Journalisten am 15. März 2020 informiert, dass bei Pressekonferenzen ab sofort nur mehr ORF und APA zugelassen sind - diese würden ihr Material kostenlos an die Medien weitergeben.

Nach einer Demarche der österreichischen Tageszeitungen wurde die Zulassung um je eine(n) VertreterIn/RedakteurIn der Printmedien erweitert – BPD vom 17.03.2020 - Fotografinnen und Fotografen werden dezidiert ausgeschlossen! Bildwünsche seien an die APA bzw. das Fotoservice des BKA zu richten.

In einer Zeit nachgerade wirtschaftlichen Null-Standes in just der Branche der Pressefotografinnen und -fotografen als ohnehin existenzbedrohten EPUs erscheint nun diese gleichsam kalte Monopolisierung“ auf nur einen Blickwinkel äußerst problematisch!

Bei aller Anerkenntnis medizinischer (Vor-)Sorge muss es möglich sein, zu derartigen Pressekonferenzen 2 – 3 Personen mehr mit entsprechendem Sicherheitsabstand zuzulassen auch im Sinne der Offenheit medialer Berichterstattung.

Als Berufsvereinigung der österreichischen Pressefotografinnen und Pressefotografen sowie Film- und VideoreporterInnen appellieren wir daher an Sie, sehr geehrter Herr Bundeskanzler und sehr geehrter Herr Vizekanzler, den Anschein der Monopolisierung, wie er uns nur aus totalitären Systemen bekannt ist, zu verhindern.

