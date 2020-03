Coronavirus – Gewerkschaft GPA-djp fordert Fachkräftegehalt für Lehrlinge

Momentan keine Ausbildung möglich

Wien (OTS) - Aufgrund der veränderten und herausfordernden Lage im Handel ist momentan keine Ausbildung von Lehrlingen im engeren Sinne möglich. Dennoch müssen die Lehrlinge in systemkritischen Bereichen wie dem Handel arbeiten. „Für Lehrlinge, die während der Corona-Krise in systemrelevanten Bereichen wie dem Handel arbeiten müssen, fordern wir befristet ein Fachkräftegehalt“, sagt Barbara Teiber, Bundesvorsitzende der Gewerkschaft GPA-djp.++++

GPA-djp-Jugendvorsitzende Susanne Hofer stößt ins selbe Horn: „Lehrlinge arbeiten zum Bespiel im Handel momentan genauso hart wie Fachkräfte. Alle gemeinsam halten sie jetzt den Laden am Laufen. Es ist nur gerecht, wenn sie jetzt auch entsprechend entlohnt werden.“

„Wir danken allen Handelsangestellten für ihre unglaubliche Leistung in den letzten Tagen. Sie sind wie Beschäftigte in der Pflege, der Kinderbetreuung und vielen anderen Bereichen die Heldinnen und Helden dieser Krise“, so Teiber.

