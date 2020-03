Notariate: Eingeschränkter Parteienverkehr

Information der Österreichischen Notariatskammer

Wien (OTS) - Aufgrund der derzeitigen Einschränkungen im gesellschaftlichen wie auch im wirtschaftlichen Leben in Österreich wegen der Corona-Vorsorgemaßnahmen wird die Kanzleitätigkeit der meisten Notariate seit 16.03.2020 entsprechend den Regierungsvorgaben stark reduziert. Es gilt, die Sozialkontakte soweit als möglich einzuschränken. Dieses Vorgehen wird seitens der Notariatskammer und von den Notarinnen und Notaren selbstverständlich bestmöglich unterstützt. Der Schutz der Gesundheit der Klienten und Mitarbeiter geht vor.

Es ist der Österreichischen Notariatskammer und den Länderkammern nicht möglich, Informationen zum Ausmaß der Tätigkeiten in den einzelnen Kanzleien zu geben. Die Notarinnen und Notare entscheiden selbst über den eingeschränkten Parteienverkehr oder die zeitweilige Schließung ihres Notariats. Ausgenommen sind selbstverständlich Gebiete, in denen aufgrund behördlicher Maßnahmen eine Schließung der Notariate erforderlich ist. Die Verfügbarkeiten der Notariate werden auf den Homepages der Notariate bekannt gegeben. Empfohlen wird die Kontaktaufnahme mit der Notarin / dem Notar telefonisch oder per Mail, wenn dringende Anliegen vorliegen. Die Kontaktdaten der Notarinnen und Notare finden Sie unter www.notarsuche.at.

Auch in den Notariatskammern wird bis auf Weiteres kein Parteienverkehr stattfinden. Die Österreichische Notariatskammer ist vorläufig nur unter der Mailadresse kammer@notar.or.at zu erreichen.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Notariatskammer

Marion Aitzetmüller, MSc.

Tel.: +43/1/402 45 09-170

marion.aitzetmueller @ notar.or.at