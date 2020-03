Österreichische DADAT Bank startet mit Apple Pay

Kontaktlos bezahlen nun auch per iPhone, iPad und Apple Watch möglich

Salzburg (OTS) - Die österreichische DADAT Bank (www.dad.at) ermöglicht Kunden ab sofort auch sicheres mobiles Zahlen via “Apple Pay”. Damit können Nutzer, die ihre DADAT-Bankomatkarte in der Wallet App auf iPhones, iPads oder Apple Watches hinzufügen, mit ihren iOS-Geräten besonders schnell und einfach bezahlen. Einkäufe werden an NFC-Terminals kontaktlos und ohne PIN-Eingabe erledigt, die Freigabe erfolgt mittels Face ID oder Touch ID. Auch In-App-Käufe sowie Online-Zahlungen im Safari-Browser auf allen Apple Mac-Geräten sind möglich. Für Android-Anwender steht DADAT Wallet Pay zum kontaktlosen Bezahlen schon seit längerem zur Verfügung >>



>> Pressetext & FOTOS: www.dadat-presse.at



Rückfragen & Kontakt:

Ernst Huber, + 43 662 877766 6110, presse @ dad.at