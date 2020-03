1a-Installateure - 24 Stunden unter 05 1704 erreichbar!

Wien/Perchtoldsdorf (OTS) - Gerade jetzt ist es wichtig, sich im Notfall auf Experten verlassen zu können. Unter der Telefonnummer 05 1704 erhalten Sie rund um die Uhr, 7 Tage die Woche österreichweit Hilfeleistungen von den 1a-Installateuren.

1a-Installateure zeichnen sich nicht nur durch Qualität in der alltäglichen Arbeit aus, sondern auch beim 1a-Notruf. Deshalb führen wir nach jedem Notruf einen Quality Check durch, um die Qualität der Leistung aus Kundensicht zu überprüfen. Die Ergebnisse überzeugen: Schnelle Reaktionszeiten, Top-Bewertungen der erbrachten Leistung und eine hohe Wiederempfehlungsrate! Faire Preise garantieren Ihnen Sicherheit und Seriosität. Und das ist gerade bei einem Notfall wesentlich.

Die 1a-Installateure sind eine Gemeinschaft von rund 180 selbstständigen, innovativen Installationsbetrieben in ganz Österreich und haben sich den hohen 1a-Qualitätsstandrds verpflichtet. Sie bilden sich laufend weiter - durch konsequente Teilnahme an zahlreichen Fortbildungsseminaren, Schulungen und regelmäßigen Erfahrungsaustausch in regionalen Arbeitsgruppen. Von dieser Expertise profitieren die Kunden mit jedem Auftrag!

