Geben für Leben - Helfen wir, wo es möglich ist!

Corona verhindert Typisierungsaktionen in ganz Österreich.

Nützen wir diese Zeit des erzwungenen gesellschaftlichen Stillstands, um jenen Menschen zu helfen, die unsere Hilfe so dringend benötigen. Susanne Marosch

Hard/Vorarlberg (OTS) - Das Coronavirus hält die ganze Welt in Atem. Die Leukämiehilfe Österreich bekommt bereits - wie so viele andere auch - die vollen Auswirkungen der Krise zu spüren. Denn durch Corona mussten alle geplanten Typisierungsaktionen in ganz Österreich abgesagt werden. Zudem sind wichtige Geldgeber ausgefallen.

Doch es gibt Alternativen:

Geldspenden können problemlos online durchgeführt werden. Auch Typisierungen von zuhause aus sind heute kein Problem mehr. Alle gesunden Menschen zwischen 17 und 45 Jahren können über die Homepage ein Typisierungsset anfordern. Damit können sie schnell und unkompliziert durch einen Wangenabstrich herausfinden, ob sie als Lebensretter für einen schwerkranken Menschen in Frage kommen. Eine mögliche Infektion durch das Corona-Virus ist in diesen Fall unbedeutend, da nur relevante Gewebemerkmale (HLA) ausgetestet werden..

Die vielen an Leukämie erkrankten Menschen gehören durch ihr ohnehin geschwächtes Immunsystem zur absoluten Risikogruppe des Virus. Durch eine lebensrettende Stammzellspende könnte dieses neu aufgebaut und gestärkt werden.

Dazu Obfrau Susanne Marosch: Nützen wir diese Zeit des erzwungenen gesellschaftlichen Stillstands, um jenen Menschen zu helfen, die unsere Hilfe so dringend benötigen.

Jetzt Typisierungsset anfordern! Einfach per Wangenabstrich zum Lebensretter werden! Hier bestellen

