BDO verstärkt Corporate Finance Team und Präsenz im Westen Österreichs

Wien (OTS) - BDO Austria erweitert mit 1.5.2020 nicht nur offiziell die Präsenz im Westen Österreichs, sondern auch die Kompetenz im Corporate Finance: Die auf Finanzierungsberatung, Strategie und M&A spezialisierte Grahammer & Partner Unternehmensberatung GmbH repräsentiert BDO künftig in Vorarlberg und Tirol. Aufgrund der aktuellen Corona-Krise arbeiten beide Unternehmen bereits ab sofort eng zusammen, um den erhöhten Beratungsbedarf abzudecken.



Die Grahammer & Partner Unternehmensberatung GmbH schließt sich mit 1.5.2020 dem Prüfungs- und Beratungsunternehmen BDO an und firmiert ab diesem Zeitpunkt unter dem Namen BDO Corporate Finance GmbH. Der neue BDO Standort in Dornbirn wird sowohl die Kundinnen und Kunden in Vorarlberg als auch in Tirol betreuen und somit die Präsenz der BDO im Westen Österreichs wesentlich ausbauen.

Anlässlich der Corona-Krise haben die Unternehmen allerdings entschieden, bereits vor dem offiziellen Zusammenschluss eng zusammenzuarbeiten. „Der Beratungsbedarf im Finanzierungsbereich ist momentan immens. Um unsere Kundinnen und Kunden bestmöglich zu unterstützen, haben wir beschlossen, unsere Kräfte bereits jetzt zu bündeln. Unbürokratische und schnelle Hilfestellung zu geben, ist unsere oberste Prämisse“, betont Dr. Michael Grahammer.

Die Grahammer & Partner Unternehmensberatung GmbH ist auf Unternehmensfinanzierungen spezialisiert und verfügt über langjährige Erfahrung in der Beratung von Banken, Firmenkunden und der öffentlichen Hand. Der Schwerpunkt der Corporate Finance Experten liegt auf Finanzierungsberatung und -vermittlung, ihre Beratungskompetenz deckt allerdings auch die Vermittlung und Optimierung von Finanzierungsinstrumenten wie Fremdkapital, Mezzaninkapital und strukturierte Finanzierungen sowie die Bereiche Strategie und M&A ab.



„Ich freue mich sehr, die neuen Kolleginnen und Kollegen - schon vor dem offiziellen Zusammenschluss im Mai – bei BDO begrüßen zu dürfen. Michael Grahammer und sein Team sind nicht nur in Bezug auf die regionale Präsenz im Westen Österreichs wichtig für BDO, sondern auch hinsichtlich der Kompetenzen im Corporate Finance: Unseren Kundinnen und Kunden stehen damit österreichweit mehr als 100 Expertinnen und Experten in den Bereichen Finanzierung, Sanierung und Förderung zur Verfügung. Somit sind wir perfekt aufgestellt, um gerade in diesen durch die Corona-Krise zentralen Beratungsbereichen für unsere Kundinnen und Kunden da zu sein“, so Peter Bartos, Partner und Geschäftsführer bei BDO.

