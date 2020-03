2019 Q4: Huami Amazfit als meistversandte Uhr in Russland, Italien, Spanien, Indien und Indonesien gelistet

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Durchschnittliches jährliches Wachstum in Westeuropa beträgt 440,1 %, in Frankreich, Deutschland und Großbritannien konnte eine außergewöhnliche Marktwachstumsrate festgestellt werden.

Huami (NYSE: HMI) erreichte mit seiner konzerneigenen Marke Amazfit in Bezug auf Versand in Spanien, Indonesien und Indien Platz 1, Platz 2 in Italien und Platz 3 in Russland. IDCs Daten[1]verdeutlichten,dassHuamiimviertenQuartal2019indenobenerwähntenMärktendiemeistenUhren(mitAusnahmevonKinderprodukten)versandte.Diestrugdazubei,HuamiAmazfitzueinerführendenundschnellwachsendenWearable-MarkeaufinternationalenMärktenwerdenzulassen.ZusätzlichkonnteeinebeachtlicheVersandzunahmederHuamiAmazfitbeobachtetwerden,wasdieUhrdenVersandzahlenzufolgezueinerdynamischenMarkemacht.