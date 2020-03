ORF Wien hilft in der Krise – Team Wien, Info-Plattform und Rolf Rüdiger

Wien (OTS) - ORF Wien informiert umfassend über aktuelle Entwicklungen rund um das Cornavirus: Radio Wien sendet 24/7, gibt hilfreiche Tipps, beantwortet Fragen, liefert Fakten. „Wien heute“ informiert wie gewohnt täglich um 19.00 Uhr in ORF 2, manchmal auch in Sondersendungen. Auch wien.ORF.at und die Social-Media-Plattformen des ORF bieten rund um die Uhr Nachrichten und Fakten.

Um alle Wienerinnen und Wiener auch bestmöglich in der aktuellen Situation zu unterstützen, hat ORF Wien das „Team Wien“ ins Leben gerufen. Das heißt, es wird geholfen, wo Hilfe gebraucht wird, egal ob beim Einkaufen, beim Gassigehen mit dem Hund oder auch – wenn notwendig – bei der Englisch-Hausübung. Jeder kann sich melden und wird mit den Helferinnen und Helfern vernetzt.

Außerdem wurde auf wien.ORF.at eine Plattform eingerichtet, auf der alle Fragen zum Coronavirus gestellt werden können. Expertinnen und Experten werden diese Fragen kompetent beantworten und so dafür sorgen, dass das Publikum mit Fakten statt Mythen versorgt wird.

Um möglichst viele Menschen in Wien über die notwendigen Verhaltensmaßnahmen informieren zu können, auch jene, die eine andere Sprache sprechen, stellen Radio Wien und Social-Media-Angebote des Landesstudios Wien seit Montag die wichtigsten Hinweise auch in Türkisch, B/K/S, Arabisch, Spanisch und Englisch zur Verfügung.

Zu Hause zu bleiben ist vor allem auch für Familien mit Kindern nicht einfach. Robert Steiner und Ratte Rolf Rüdiger sind deswegen ab sofort täglich von 14.00 bis 15.00 Uhr auf Radio Wien mit einem „Extra WOW“ zu hören – Spiel, Spaß und Unterhaltung für die Jüngsten und alle Junggebliebenen.

Der „Mittwoch Abend“ wird zu einem „Radio Wien zum Mitreden“ und vorverlegt: diesen Mittwoch erstmals von 17.00 bis 19.00 Uhr. Live zu Gast am 18. März bei Olivia Peter ist die Soziologin und Sozialwissenschaftlerin Dr. Claudia Simscha.

Und auf allen Social-Media-Angeboten des ORF Landesstudios Wien kann man unter #WiensagtDanke den vielen Helferinnen und Helfern „Danke“ sagen und besonders schöne Erlebnisse teilen.

