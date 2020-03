Ö3 bringt Verkehrsinformationen anlassbedingt in Fremdsprachen – FM4 informiert in Türkisch und Serbokroatisch über Coronavirus

Wien (OTS) - Anlassbedingt bringt Ö3 Verkehrsinformationen in Fremdsprachen, heute etwa gibt es den Ö3-Verkehrsservice auch auf Rumänisch und Englisch. FM4 informiert ab heute auf https://fm4.orf.at/ in Türkisch und Serbokroatisch über das Coronavirus.

Seit Mitternacht hat Ungarn die Grenzen für den Personenverkehr geschlossen. Nur noch ungarische Staatsbürger/innen dürfen nach Ungarn einreisen. Viele - vor allem rumänische Autofahrer/innen -wollen hier trotzdem ihre Heimreise antreten und stehen in einem kilometerlangen Stau mit stundenlangen Wartezeiten. In solchen Ausnahmefällen informiert der Ö3 Verkehrsservice auch in Fremdsprachen. Auf Rumänisch und Englisch werden die ausländischen Autofahrer/innen daher heute über die derzeitige Situation informiert, um so möglichst viele Verkehrsteilnehmer/innen versorgen zu können.

Als mehrsprachiger Jugendkultursender ist es FM4 ein Anliegen, seine Hörer/innen möglichst umfassend über das Coronavirus und die damit zusammenhängenden Maßnahmen aufzuklären. Basisinformationen über das richtige Verhalten, die aktuellen Maßnahmen und Anleitungen zur Nachbarschaftshilfe sind Wissen, das allen Menschen zur Verfügung stehen muss. Damit der gesellschaftliche Zusammenhalt trotz der notwendigen sozialen Distanz funktioniert, müssen Nachrichten und Grundverhaltensregeln möglichst viele Menschen erreichen. Daher stellt fm4.ORF.at alle wichtigen Informationen ab heute nicht nur in den Hauptsprachen Englisch und Deutsch, sondern auch auf Türkisch und Serbokroatisch zur Verfügung. Diese sind abrufbar unter https://fm4.orf.at/. Informationen auf Deutsch und Englisch gibt es auch on Air quer durch das ganze FM4-Programm und auch in den stündlichen englischen Nachrichten.

