Pioneers of Change Online Summit als Inspiration in der Corona-Quarantäne

Mit über 20.000 Teilnehmer*innen - Mit Bundespräsident Van der Bellen, Helga Kromp-Kolb, Gerald Hüther, Carola Rackete u.v.m.

Wien (OTS) - Vom 18. bis 30. März präsentieren 30 außergewöhnliche Pionier*innen ihre Ideen und Perspektiven zum Thema “Klimakrise als Chance!?”.

“Es ermutigt mich zu sehen, wie schnell wir uns als Gesellschaft verändern können. Jetzt haben wir Zeit, innezuhalten und uns mit den wirklich wichtigen Dingen zu beschäftigen!” so Martin Kirchner, Gastgeber des Online Summits, im Hinblick auf die Corona Krise.



Der Online Summit inspiriert und macht Mut, selbst was zu tun. In den Interviews werden Alternativen und Lösungen in der jetzigen Krise aufgezeigt. Die kostenlose Anmeldung bereichert nicht nur die Teilnehmenden, sondern ist auch direkt klimawirksam: Für jede Person wird ein Baum gepflanzt.



