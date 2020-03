Woop Klassenzimmer - Unterricht via Livestream

WoopTV und das Games Institute Austria bieten ab sofort montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr Unterricht im Livestream auf Twitch an.

Wien (OTS) - Angesichts der aktuellen Entwicklungen rund um den Corona-Virus in Österreich, wird der Unterricht an allen Schulen entfallen. Da die Schulen aufgrund mangelnder Infrastruktur kaum in der Lage sind, diesen Ausfall mit angemessenen Maßnahmen zu kompensieren, entsteht ein großer Bedarf an praktikablen und leicht umsetzbaren Maßnahmen, um den Unterricht in irgendeiner Art und Weise aufrecht zu erhalten. Die vorhandenen Lösungen sind weder flächendeckend noch benutzerfreundlich einsetzbar.

Hohes Interesse an Livestreaming und Video on Demand

Die Zielgruppe der Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I, also SchülerInnen im Alter von 10 bis 15 Jahren, nutzt bereits heute in hohem Maße Livestreaming und YouTube für Information und Unterhaltung. Diese Plattformen und ihre Nutzung sind allgegenwärtig in der Alltagsrealität der Jugendlichen. Livestreamen und Video-on-Demand sind als Medium für einen Online-Unterricht hervorragend geeignet und bieten einen niederschwelligen Einstieg für die Zielgruppe. Viele der Möglichkeiten, die im traditionellen Unterricht genutzt werden können, können auch über diese Plattformen zum Einsatz kommen.

Streaming-Experten mit pädagogischer Kompetenz

WoopTV, ein Anbieter von Live-GamingTV und das Games Institute Austria, langjähriger Experte für innovative digitale Lern- und Trainingslösungen, vereinen ihre Kompetenzen, um eine Lösung zu entwickeln, die einfach großflächig angeboten werden kann. Diese Lösung funktioniert auf bestehenden Plattformen, die die Schülerinnen und Schüler sowieso schon nutzen. So kann Schule weiter stattfinden und alle haben die Möglichkeit, weiterhin zu Hause zu lernen.

Internationale Kooperation von digital kompetenten LehrerInnen

Das Woop Klassenzimmer hat sich entwickelt als eine Kooperation von LehrerInnen aus drei verschiedenen Ländern. Digital kompetente LehrerInnen aus Deutschland, Luxemburg und Österreich werden themenorientierte Angebote live streamen und die ZuschauerInnen dazu einladen, über verschiedene Plattformen miteinander zu kommunizieren und zu kooperieren. Alle Formate werden nachher kostenlos auf YouTube zum Nachsehen angeboten und alle Inhalte werden digital zur Verfügung gestellt werden. Der Schwerpunkt des Unterrichts liegt auf projektorientiertem Arbeiten, auf zeitgemäßen und relevanten Themenblöcken, sowie spielerischen Angeboten, die im digitalen Bereich besonders gut funktionieren.

Rückfragen & Kontakt:

Thomas Kunze, MA

Organisation: T2 Games Group GmbH

Adresse: Bessemerstraße 1/9, 1210 Wien



Telefonnummer: 0043 (0)699 / 18150936

E-Mail: presse @ t2gamesgroup.com

Internetseite: www.t2gamesgroup.com