Corona-Hilfsaktion: 3 Monate kostenlos 3CX Cloud Telefonanlage für HomeOffice & Webmeetings – Innerhalb 24h einsatzbereit!

Corona (COVID-19) stellt unser Land gerade auf den Kopf. Wir befinden uns in einer Zeit, in der wir alle angehalten sind Solidarität zu zeigen und uns gegenseitig zu helfen.

Wien (OTS) - Viele kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) kämpfen im Moment mit der Situation, wie sie Ihre Mitarbeiter ins Homeoffice bekommen können, um den Betrieb weitestgehend aufrecht zu erhalten und ihre Mitarbeiter zu schützen.

Neben Remotezugriffen ist die telefonische Erreichbarkeit eine wesentliche Herausforderung.



Genau hierbei wollen wir unsere kostenlose Unterstützung anbieten!



Wir stellen jedem, der es benötigt, ein 3CX Cloud Telefonsystem mind. 3 Monate kostenlos zur Verfügung. Die Unternehmen hat so die Möglichkeit, seinen Mitarbeitern das Arbeiten im HomeOffice - mittels Smartphone oder Web-Client/Softphone über USB Headset - zu ermöglichen. Kollegen sind mit Ihrer internen Nummer standortunabhängig erreichbar und Webmeetings (Videokonferenzen) können per Klick mit Kunden/Kollege durchgeführt werden und vieles mehr.



Innerhalb von 48 Stunden einsatzbereit!



Wir können innerhalb von 48h die Lösung liefern, wenn es rasch gehen muss. Ihre eingehende Rufnummer wird bis zur Portierung einstweilen auf eine Test-Nummer weitergeleitet und somit ist die 3CX Cloud Telefonanlage ein & ausgehend erreichbar.



HostProfis ISP Telekom GmbH

Die Telefonie steht vor großen Veränderungen, denn die klassischen ISDN-Telefonnetze werden aufgrund neuer moderner Lösungen europaweit auf ALL-IP umgestellt. Unternehmen sind nun gefordert rasch den Umstieg auf ALL-IP Telefonanlagen wie 3CX durchzuführen.



HostProfis betreibt auf Ihrer georedundanten Cloud Infrastruktur in Österreich die preisgekrönte Lösung von 3CX, welche als Plug & Play Paket angeboten wird. Kunden haben die Möglichkeit die Tischtelefone, die Mobile Apps, die Softphones für Windows & Mac, den Web-Client für Google/Firefox oder auch gerne alles gemeinsam zu nützen mit über 150 Telefonanlagen-Funktionen.



Jetzt mit Videoanrufe in der brandneuen Android App von 3CX



Der endgültige Release der 3CX Android App mit integrierter Videotelefonie-Funktionalität ist da. Telefonieren, Chatten und Videoanrufe mit Ihren Kontakten sind nun als komplettes Kommunikationserlebnis vereint. Die zusätzliche Unterstützung für noch mehr Smartphones sorgt dafür, dass niemand auf die 3CX Android App verzichten muss.Die 3CX Android App vereint Telefonie, Chat & Videoanrufe.



Hören, sprechen ….und SEHEN



Mit der neuen Android-App können Sie ab sofort jeden Ihrer Kollegen anrufen und durch das Antippen des Video-Symbols zu einem Videoanruf wechseln, um auf noch persönlicher Ebene zu kommunizieren! Die Videofähigkeit steht für Anrufe zwischen der neuen App, dem Webclient und Videotelefonen.



Festnetz am Tischtelefon, Web-Client & Smartphone – weltweit



Es handelt sich um eine All-IP-Gesamtlösung, die herkömmliche ISDN-Telefonie nicht nur ersetzt, sondern auch noch erheblich verbessert. Der Kunde erhält bis zu 150 Funktionen, die Kosten sind geringer – und sie ist „mobil“. Das bedeutet, dass Festnetzanrufe standortunabhängig auf nahezu jedem beliebigen Gerät möglich sind, auf einem anderen Tischtelefon, im Web-Client, PC/Mac als Softphone-Variante oder auf dem Smartphone über eine App. Damit können Mitarbeiter unterwegs mit den internen Nebenstellen Kolleggen kostenlos und effizient kontaktieren. Ob als Telefonat, Chat oder Videokonferen.



Die Kosten dafür sind minimal. Möglich wird dies durch internetbasierte Telefonie (Voice-over-IP), die dem Produkt zugrunde liegt und die sich technisch derart verbessert zeigt, dass sie der herkömmlichen „Festnetztelefonie“ schon längst den Rang abgelaufen hat.



Über 150 Funktionen bereits ab 49 €/mtl. mit unlimitierten Nebenstellen!



Zahlreiche Funktionen sind Bestandteil der All-IP Lösung, wie z.B.: der Automatischer Rückruf. Anrufern wird nach einer einstellbaren Wartezeit z.B.: 60 Sekunden von der modernen Telefonanlage ein vollautomatischer Rückruf angeboten. Durch diese Funktion wird das Gespräch auf Wunsch des Anrufers beendet. Der Anruf bleibt mit seiner Warteposition allerdings in der Warteschleife und sobald ein Mitbareiter den Anruf entgegennimmt ruft die Telefonanlage den Kunden automatisiert zurück. „Damit erhöhen Sie die Anrufer-Zufriedenheit unserer Kunden massiv!“, bestätigt Ing. Mario Oberdorfer, CEO der HostProfis.

Viele weitere Vorteile, wie die Einbindung eines Anruf oder Live-Chat-Buttons in der Homepage des Kunden. Dadurch können Anrufer direkt über den Browser ohne jegliche zusätzliche Software eine Nachricht, einen Anruf oder sogar eine Videokonferenz mit unseren 3CX-Kunden kostenlos über den Browser starten.



Zahlreiche CRM-Integrationen wie Office 365 und allen RESTful API Anwendungen



Mit zahlreichen CRM-Integrationen und 3CX Plugins lassen sich eine Vielzahl von CRM- & Hotel-Systemen einbinden. Mit dem von 3CX zur Verfügung gestellten CRM-Generator lässt sich jedes CRM welches den RESTful Api-Standard unterstützt einbinden. Die Kundennamen stehen bereits am Telefon-Display aufgrund der Absender-Erkennung. Das jeweilige CRM öffnet sich automatisch mit dem Kundendaten-Satz, sowie erfolgt ein Anruf-Journal im CRM über ein/ausgehende Anrufe, uvm. „Damit wird der gesamte Workflow bei Kunden effizient optimiert“, so Matthias Kollegger, Head of Sales der HostProfis.

Weiteres sind Sprachdialoge und sehr detaillierte Anrufberichte (Anrufaufkommen, Durchschnittliche Wartezeit, etc.) Funktionen die bestehende Kunden nicht mehr missen möchten.

Nähere Informationen und Anforderung von DEMO-Zugangsdaten



Fordern Sie in wenigen Stunden einen Digitalen Termin in Form eines 3CX Webmeetings mit unseren Beratern an.

Rückfragen & Kontakt:

HostProfis ISP Telekom GmbH

Ing. Mario Oberdorfer



Tel: 059900 444

E-Mail: m.oberdorfer @ hostprofis.com

www.hostprofis.com