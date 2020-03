Covid-19: Österreichs Buchhandel bietet Telefon-Bestell-Hotlines und Online-Verkauf

Wien (OTS) - Österreich im Vorsicht-Modus: „Schau auf dich, bleib zu Hause“ – wir alle arbeiten derzeit aktiv daran, dass Österreich vom Corona-Virus nicht eingenommen wird. Doch zuhause kann es auch beengt werden! Aus diesem Grund haben alle Buchhändlerinnen und Buchhändler in Österreich einen Telefondienst für Buchbestellungen eingerichtet – und selbstverständlich können Bücher auch online in allen regionalen Buchhandlungen bestellt werden. Die Zustellung erfolgt umgehend an die Wohnadresse der Besteller.

Die Buchläden sind seit Montag wegen des Corona-Erlasses geschlossen – dennoch werden alle Leserinnen und Leser von den heimischen Buchhändlern weiter in vollem Umfang bedient. Die Nachfrage ist gut, vor allem schätzen die Telefon-Besteller die fachkundige Auskunft, speziell bei Büchern für Kinder und Jugendliche.

Mit dieser Initiative gelingt es Österreichs Buchhändlerinnen und Buchhändlern, dass selbst in Zeiten der Isolation nicht allzu viel Kaufkraft an internationale Online-Konzerne abfließt und die Kunden weiterhin bei den heimischen Buchhändlern einkaufen.

