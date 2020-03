Die vergessenen Heldinnen und Helden

Wien (OTS) - Ärzteteams und das Pflegepersonal geben gerade jetzt ihr Bestes, um Menschen zu helfen. Ihnen, den Apotheken, der Polizei und dem Supermarktpersonal wird diesbezüglich auch berechtigterweise gedankt. Wer bei den Danksagungen leider stets auf der Strecke bleibt, sind vor allem jene, die das System durch ihre Arbeit aufrechterhalten und es anderen ermöglichen, ihrer nachzugehen.

Die Reinigung.

Täglich leisten Reinigungskräfte in Krankenhäusern, Pflegeheimen und öffentlichen Verkehrsmitteln, dort, wo ihre Arbeit besonders essentiell ist sowie wie an den Orten, wo sie gebraucht werden, ihren Beitrag zur Eindämmung des Virus. In solchen Krisenzeiten bedarf es möglichst vielen, gut ausgebildeten Reinigungskräften, die binnen kürzester Zeit mobilisiert werden müssen, um dafür zu sorgen, dass kranke Menschen in einem sauberen Umfeld behandelt und im besten Fall, geheilt werden können.

Was würde passieren, wenn die Reinigung wegfällt? Auf den Punkt gebracht, wäre es eine Katastrophe und das ist vielen Menschen leider nicht bewusst. Die Reinigungsbranche ist es gewohnt, vergessen zu werden. Sei es deshalb, weil die Reinigung dann stattfindet, wenn bereits alle zu Hause sind, oder weil sie in für Unbefugte nicht zugänglichen Räumlichkeiten stattfindet, weil es für die Mehrheit der Gesellschaft leider als minderwertiger Beruf gesehen wird oder zumindest nicht die Bedeutung dieser wichtigen Berufsbranche gesehen wird.

Eine Umlegung auf Teleworking oder das Verschieben der Reinigung auf einen anderen Zeitraum nach Abklingen des Coronavirus, um sich zu isolieren, ist selbstverständlich unmöglich. Die Leistung vor Ort, gerade jetzt, ist entscheidend und von ungeheurer Bedeutung.

Auch Reinigungskräfte machen sich Sorgen wegen des Coronavirus. Um sich, ihre Kinder, ihre Eltern und andere nahestehenden. Doch sie sind sich ihrer Verantwortung bewusst und wissen, dass viel weitreichendere Krankheiten ausbrechen werden, wenn keine ordnungsgemäße Reinigung und Desinfektion stattfindet. Das Coronavirus wäre nichts dagegen.

In vielen Reden wird leider mit keinem Wort die Reinigung bei Danksagungen, wo die Menschen in den wertgeschätzten Branchen als Helden bezeichnet werden, erwähnt. Wir stimmen mit den genannten Helden vollkommen überein und möchten gerne noch eine Gruppe hinzufügen: unsere Reinigungskräfte. Trotz der derzeitig verunsichernden Lage, sind sie sich über ihren hohen Stellenwert für die Gesellschaft bewusst und helfen, gerade in Zeiten wie diesen, das System aufrecht zu erhalten.

Wir sind stolz auf unsere Branche und bedanken uns bei allen, die ihren entscheidenden Beitrag leisten.

Danke!

Rückfragen & Kontakt:

Virginia Janus, BA

JANUS Gruppe Ges.m.b.H.

+43 1 786 42 46

office @ janus.at

www.janus.at