Museum Liaunig: Trauer um Drago j. Prelog

Der Maler Drago j. Prelog ist am 11. März 2020 im 81. Lebensjahr in Wien verstorben.

Neuhaus (OTS) - „Wir geben die traurige Nachricht bekannt, dass unser langjähriger Freund, der Maler Drago j. Prelog am 11. März 2020, letztlich doch völlig überraschend, im 81. Lebensjahr in Wien verstorben ist. Drago j. Prelog war nicht nur ein enger Freund, sondern er war und ist wesentlichster Teil der Keimzelle unserer Sammlung und unseres Hauses. Er war es, der meinen Eltern in den mittleren 1960er-Jahren völlig uneitel Tür, Tor und Augen zu vielen Künstlern im Umfeld der Wiener Galerien „Zum Roten Apfel“ und „Nächst St. Stephan“ öffnete. Die zu dieser Zeit entstandenen Freundschaften markieren die Anfänge und bilden die Basis der Sammlung Liaunig. Drago Prelog war über fünf Jahrzehnte unser kritischer Begleiter und Ratgeber, aber vor allem und in erster Linie Freund. Sein Tod hinterlässt eine große Lücke, aber wir werden unsere Energie darauf verwenden, sein Werk und sein Wirken in lebhafter Erinnerung zu halten.“ Peter Liaunig

