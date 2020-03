Starkes Interesse an Corona-Berichterstattung im ORF-Fernsehen

Wien (OTS) - Das große Informationsbedürfnis der Österreicherinnen und Österreicher aufgrund der unmittelbaren Auswirkungen der dramatischen Corona-Situation in Österreich und Europa zeigte gestern, am Sonntag, dem 15. März 2020, das sehr hohe Interesse an den Informationssendungen in ORF 2 und ORF III. Die Sonderberichterstattung mit durchgängigen „ZIB Spezial“-Strecken, der Übertragung der Nationalratssitzung, der Rede des Bundeskanzlers im Rahmen einer auf allen ORF-TV-Sendern durchgeschalteten „ZIB um 19.30 Uhr“, einem neunfach gesplitteten „Bundesland Heute Spezial“, einer verlängerten „ZIB 2 am Sonntag“, „IM ZENTRUM“ und „Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure“ begleitete insgesamt 5,1 Millionen Österreicherinnen und Österreicher, das sind 68 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung, seriös und sachlich durch diesen Tag.

Die einzelnen Sendungswerte von gestern (15. März) im Überblick:

„Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure“ (11.05 Uhr, ORF 2): 714.000, 48 % Marktanteil (12+), das bedeutet Höchstwert seit Start des Formats

„ZIB Spezial“ (13.00 Uhr, ORF 2): 951.000, 49 % MA

„Bundesland Heute“ (19.00 Uhr, ORF 2): 2,34 Millionen, 64 % MA, das bedeutet Sendungshöchstwert seit Einführung der elektronischen Messung

„Zeit im Bild“ (19.30 Uhr, ORF 2): 2,77 Mio., 67 % MA in ORF 1, ORF 2, ORF III und OSP, das bedeutet Höchstwert einer ORF-Sendung seit Einführung der elektronischen Messung

„Rede des Bundeskanzlers“ (im Rahmen der „Zeit im Bild“): 2,92 Mio., 68 % MA, das bedeutet Spitzenwert seit Beginn der Teletest-Messung

„Bundesland heute Spezial“ (20.15 Uhr, ORF 2): 1,76 Mio., 41 % MA

„ZIB 2 Spezial“ (20.50 Uhr, ORF 2): 1,15 Millionen, 30 % MA, das bedeutet Höchstwert seit 2016

„IM ZENTRUM“ (22.15 Uhr, ORF 2): 867.000, 36 % MA, das bedeutet Höchstwert seit Mai 2019

Röm.-Kath. Gottesdienst aus der Kirche des Wr. Priesterseminars (10.00 Uhr, ORF III): 142.000, 12 % MA

Insgesamt betrug der Tagesmarktanteil der ORF-TV-Senderflotte gestern 48,2 Prozent.

