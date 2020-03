Österreichs Buchhandel setzt auf Online-Verkauf

Wien (OTS) - Die Buchläden sind seit Montag wegen des Corona-Erlasses geschlossen – dennoch werden alle Leserinnen und Leser von den heimischen Buchhändlern weiter in vollem Umfang bedient. Bestellungen können online oder telefonisch beim jeweiligen heimischen Buchhändler getätigt werden. Die Zustellung erfolgt umgehend an die Wohnadresse der Besteller.



Österreichs Buchhändlerinnen und Buchhändler sind zuversichtlich, dass selbst in Zeiten dieser Pandemie nicht allzu viel Kaufkraft an internationale Online-Konzerne abfließt und die Kunden weiterhin bei den heimischen Buchhändlern einkaufen.





