Coronavirus: Aktuelle Information des NÖ Sanitätsstabes

1.260 Verdachtsfälle getestet, davon 155 positiv, 39 werden noch geprüft

St. Pölten (OTS/NLK) - In Niederösterreich wurden bisher 1.260 Personen aufgrund eines Verdachts auf das Coronavirus getestet, wie der niederösterreichische Sanitätsstab heute, Montag, mit Stand 10.30 Uhr informiert. Von 1.260 getesteten Verdachtsfällen waren 1.066 negativ, 155 – nach 111 am Vortag – positiv. 39 sind noch in Prüfung und daher offen. Eine von den 155 positiv getesteten Personen ist genesen.

Die 44 neuen – im Vergleich zum gestrigen Sonntag (Stand 11.30 Uhr) -bestätigten Fälle stammen aus folgenden Bezirken: Amstetten (11), Baden (3), Bruck an der Leitha (2), Gänserndorf (2), Korneuburg (6), Mödling (9), Mistelbach (2), St. Pölten Land (4) und je ein Fall in den Bezirken Melk und Krems, Neunkirchen, Lilienfeld und Tulln.

Die 155 bestätigten positiven Fälle in Niederösterreich verteilen sich auf die Bezirke Korneuburg (40), Amstetten (31), Tulln (27), Mödling (17), St. Pölten Land (12), Mistelbach (6), Bruck/Leitha (5), Baden (4), Lilienfeld (3) sowie je zwei Fälle in den Bezirken Gänserndorf, Hollabrunn, Krems, Neunkirchen und Melk.

Wie die Landessanitätsdirektion festhält, ist bei Auftreten von Symptomen die Gesundheitshotline 1450 zu kontaktieren, für alle allgemeinen Anfragen zum Thema Coronavirus steht die Hotline der AGES (0800 555 621) zur Verfügung. Umfassende Informationen sind auch auf der Homepage des Landes Niederösterreich unter www.noe.gv.at zu finden.

